Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası! Şirketin adı ortaya çıktı

Fon soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıkarken, kamuoyunun merak ettiği 53 milyar TL’lik işlemin hangi şirketle bağlantılı olduğu da tartışma konusu oldu.

53 MİLYAR TL İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, TERA’da soruşturma öncesinde gerçekleştiği öne sürülen 53 milyar TL’lik işlemin arkasındaki şirketin Çeçenler/IC Holding olduğunu iddia etti. Yarkadaş, “TERA’da 53 milyarı bir gecede çeken firmanın Çeçenler/ IC HOLDİNG olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı. Söz konusu rakamın, fonun toplam büyüklüğünün yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geldiği öne sürüldü.

ÇEÇEN İNŞAAT'IN MAL VARLIĞI İÇİN DONDURMA İDDİASI

Yarkadaş, açıklamasında Çeçen İnşaat’a ilişkin bir diğer dikkat çeken iddiayı da gündeme taşıdı. Yarkadaş, “Fonun %7’sine tekabül eden 53 milyarı çeken Çeçen İnşaat’ın malvarlığı donduruldu.” dedi.

ÇEÇEN İNŞAAT KİMİN?

Çeçen İnşaat, IC Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden biri olarak biliniyor. IC Holding’in temelleri, iş insanı İbrahim Çeçen tarafından atıldı. Holding; inşaat, enerji, turizm, altyapı ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor.