Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak

Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak

Otomobil devi Ford, devam eden global tarife savaşları nedeniyle fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor. Otomobil sektöründe maliyetlerin artışına ve tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmasına neden olacak karar için firmanın yaz aylarını beklediği bildirildi.

17.04.2025 09:15
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Küresel ticaret savaşlarının etkileri yavaş yavaş kendilerini gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump Çin ve Avrupalı otomobil üreticilerine yönelik ek vergi kararı ABD iç piyasasında büyük endişe kaynağı oldu. Otomotiv firmaları maliyetlerin karşılanması için fiyatlara zam yapmayı tartışıyor. Bu konuda ilk adım Ford'dan geldi.

HAZİRAN SONU İTİBARİYLE ZAMLI FİYATLAR GERÇELİ OLACAK

Ford Motor'dan yapılan açıklamada, Trump'ın bu tarife savaşından geri adım atmaması durumunda zam sinyali verildi. Şirketten bayilere gönderilen notta, "Gelecekte araç fiyatlarında ayarlamalar yapma ihtiyacını öngörüyoruz, bunun Mayıs üretimiyle gerçekleşmesi bekleniyor" ifadesine yer verildi. Şu anda envanterde bulunan araçların fiyatlarının değişmeyeceği ancak Haziran sonu itibariyle mağazalarda yer alacak araçların fiyatlarında artış olacağı bildirildi. Öte yandan Ford'un bu hamlesi, otomobil sektöründeki diğer büyük oyuncuların da benzer adımlar atabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

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İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Finans, Dünya, Ford, Zam, Son Dakika

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