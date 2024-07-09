Fransa\'da aşırı solun seçim zaferi sonrası zenginler, %90 vergi artışı endişesi nedeniyle İtalya ve İsviçre\'ye taşınma planları yapmaya başladı

Ekonomi

Fransız elitler panik içinde, zafer kazanan aşırı solun zenginlere yönelik %90 vergi ve büyük harcama artışları planlarıyla büyüyen öfkeye karşı İtalya ve İsviçre'ye taşınma konusunda servet yöneticilerine yoğun başvurular yapıyor.

%90 GELİR VERGİSİ PLANLANIYOR

Fransa seçimlerinde Yeni Halk Cephesi'nin (NHC) sürpriz zaferi, ülkenin zenginleri için alarm zillerinin çalmasına neden oldu, çünkü sert sol ittifakı yüksek gelirli kişilere %90 gelir vergisi getirme planları yapıyor.

Seçim öncesinde bile, finansal danışmanlar Emmanuel Macron'un erken seçim kararının ardından zengin Fransız vatandaşlarının İtalya, geleneksel vergi cenneti İsviçre ve İspanya gibi vergisel açıdan daha uygun bölgelere taşınma düşüncesini değerlendirdiklerini bildirdiler.

Ancak Macron'un merkez partisine vesağ Ulusal Cephe'ye (UC) karşı NHC'nin bu Pazar zaferi, Fransa'nın elitlerini servetlerinin sert bir vergi ve harcama politikasıyla ne derece etkileneceğini ciddi şekilde düşünmeye zorladı. Sert sol ittifak, üç yıl içinde yaklaşık 150 milyar Euro'ya mal olacağını iddia ettiği büyük bir harcama patlaması planlıyor. Bu planlar, asgari ücretliler ve kamu sektörü çalışanları için önemli bir artış sağlamayı, emeklilik yaşını 64'ten 60'a düşürmeyi ve temel ürünlerin fiyatlarını dondurmayı içeriyor.

ŞİRKETLER İÇİN VERGİ İNİDİRİMİ KALDIRILABİLİR

Ancak Macron'un ekibi, bu planların maliyetinin 300 milyar Euro'ya kadar çıkabileceğini ve şirketler için vergi indirimleri ve kredilerin kaldırılmasını, gelir vergisinin yükseltilmesini beraberinde getireceğini uyarıyor.