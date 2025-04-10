Trump'ın kararı Fransa'yı kötü etkiledi! Yüzde 0,7'ye indi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın kararı Fransa'yı kötü etkiledi! Yüzde 0,7'ye indi

Trump\'ın kararı Fransa\'yı kötü etkiledi! Yüzde 0,7\'ye indi

Fransız Maliye Bakanı Eric Lombard, ABD'nin gümrük vergilerindeki artışının ardından Fransız hükümetinin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,7'ye düşürdüğünü söyledi.

10.04.2025 13:12
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisinin tartışmaları Avrupa'da yankılanmaya devam ediyor. Avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi Fransa'nın büyüme tahminleri değişti.

Küresel ticaret savaşı tırmanırken Fransız Maliye Bakanı Eric Lombard, Fransız hükümetinin dünya ticaretindeki belirsizlik nedeniyle 2025 büyüme tahminini düşürdüğünü söyledi.

YÜZDE 0,9'DAN YÜZDE 0,7'YE DÜŞTÜ

Hükümet, 2025 bütçesini sunarken yıllık büyümenin yüzde 0,9 olacağını öngörmüştü ancak Ekonomi Bakanı Eric Lombard, TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, bunun yüzde 0,7'ye düşürüleceğini söyledi.

ABD İLE YAPILACAK MÜZAKERELER BÜYÜMEYİ ETKİLEYECEK

Bakan Lombard, olası bir aşağı yönlü revizyonun sorulması üzerine, "ABD ile başlatılacak müzakerelere ve gümrük vergileri konusunda alınacak kararlara bağlı olacak. Gümrük tarifelerini düşürmeyi başarırsak daha da iyi olabilir, başaramazsak da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYI UMUYORUZ"

Trump vergileri üç ay süreyle askıya aldığını duyurmasıyla ilgili konuşan Lombard, , "İyi bir haber, ancak sakin kalmalıyız." dedi. Fransız bakan, Amerikalılarla "yeni bir anlaşma" bulmayı umduğu da sözlerine ekledi..

OFCE TAHMİNLERİNİ YÜZDE 0,5'E İNDİRMİŞTİ

Fransa Merkez Bankası, 2025 büyüme tahminini Mart ayında yüzde 0,7'ye revize etmiş, Fransız Ekonomi Gözlemevi (OFCE) ise Çarşamba günü tahminini yüzde 0,5'e düşürmüştü.

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Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın kararı Fransa'yı kötü etkiledi! Yüzde 0,7'ye indi - Son Dakika

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