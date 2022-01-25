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Fuarcılara Kumsmall daveti - Son Dakika

Fuarcılara Kumsmall daveti

25.01.2022 10:02
Fuarcılara Kumsmall daveti

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, İstanbul'da düzenlenecek olan mobilya fuarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, fuara katılan firmaları Kumsmall AVM'ye davet etti.

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, İstanbul'da düzenlenecek olan mobilya fuarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, fuara katılan firmaları Kumsmall AVM'ye davet etti.

Başkan Sarıkaya, 25-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den katılacak olan tüm mobilya firmalarına başarılar diledi. Sarıkaya, "İstanbul Mobilya Fuarı'na katılarak Kayseri mobilya sektörünü gururla temsil eden tüm firmalarımıza başarılar diliyorum, ziyaretçiniz bol, kazancınız bereketli olsun" dedi.

Başkan Sarıkaya, İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan yerli ve yabancı misafirleri, 365 gün mobilya fuarı anlayışında hizmet veren Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma alışveriş merkezine davet etti. İstanbul'daki gibi bir mobilya fuarının Kayseri'de de yapılması için büyük emek sarf ettiklerini ve Kumsmall AVM'nin bu anlayışa uygun bir mekan olduğunun altını çizen Başkan Sarıkaya, "1 milyon 500 bin metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulan Kumsmall AVM'de, aralarında Kayseri'nin dünyaca ünlü mobilya markalarının da yer aldığı 350'den fazla, yaşam alanlarımıza değer katan, birbirinden harika mobilya ve ürünlerinin bulunduğu mağazalarımıza da herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma alışveriş merkezinin Kumsmall AVM olduğunun ifade eden Sarıkaya, "365 gün mobilya fuarı anlayışı ile inşa edilen Kumsmall, yüzlerce mobilya mağazası ve mobilya çeşitliliğinin yanı sıra bir sosyal yaşam alanıdır. Klasik alışveriş merkezi ve mobilya fuarı konseptinin bir araya geldiği Kumsmall AVM sadece Kayseri ve çevre iller için değil tüm Türkiye ve Avrupa'yı içine alan bir kitle için inşa edilmiştir. Kumsmall AVM, dünyaca ünlü moda markaları, çeşitli kültürlerin lezzetlerini içine alan restoran ve kafeleriyle hizmet ve eğlence merkezidir. Sahip olduğu geniş alanı sayesinde ailenizle rahat hareket edebileceğiniz daha sağlıklı bir ortam sunmaktadır" diye konuştu.

Başkan Sarıkaya, "İstanbul'daki fuar alanı büyüklüğünde ürün sergileme alanına sahip olan Kumsmall AVM, toptan ticaret için de büyük avantajlar sunmaktadır. Kumsmall AVM'de mağazayı ve ürünleri gören toptan alıcıların, 15 dakikalık bir mesafede ise üreticilerin fabrikalarını ziyaret edebilme imkanına sahip olmaları çok büyük bir avantaj sağlamaktadır" dedi. - KAYSERİ

Fuarcılara Kumsmall daveti
Fuarcılara Kumsmall daveti

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alışveriş, İstanbul, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fuarcılara Kumsmall daveti - Son Dakika Ekonomi


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