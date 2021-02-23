G20 dış ticaretindeki toparlanma 4. çeyrekte sürdü (2)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, geçen yılın ilk yarısındaki kapanmaların etkisiyle sert düşen G20 ülkelerinin dış ticaretindeki toparlanma dördüncü çeyrekte de sürdü.OECD'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde G20 ülkelerinin ihracatı yüzde 7.2 ve ithalatı da yüzde 6.8 yükseldi.OECD açıklamasında, dördüncü çeyrekteki büyümenin güçlü olmasına karşın, yılın üçüncü çeyreğindeki, kapanmaların hemen ardından yaşanan ihracattaki yüzde 20.6 ve ithalattaki yüzde 16.8 düzeylerindeki artışların gerisinde kaldığına da işaret edildi.

Açıklamaya göre, tedarik zincirlerindeki grevler nedeniyle buğday ihracatı engellenen Arjantin dışında, tüm G20 ekonomileri 2020'nin dördüncü çeyreğinde uluslararası ticaret büyümesi yaşadı. Genel olarak, üç aylık uluslararası emtia ticareti seviyeleri 2019'dakilerin biraz üzerindeydi. Sınırlı geçici veriler mevcuttur. Ocak 2021 için uluslararası ticaret büyümesinin devam ettiğini gösteriyor.

- İstanbul