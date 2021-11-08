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GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti - Son Dakika

GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti

08.11.2021 15:38
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti

Ekim 2021 döneminde Türkiye genelinden ihraç edilen 276 milyon 747 bin dolarlık halı ihracatının 199 milyon 146 bin dolarlık kısmı GAHİB tarafından gerçekleştirildi.

Ekim 2021 döneminde Türkiye genelinden ihraç edilen 276 milyon 747 bin dolarlık halı ihracatının 199 milyon 146 bin dolarlık kısmı GAHİB tarafından gerçekleştirildi. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı değerlendirmede 2021 yılının son iki ayının daha iyi değerlendirilmesi açısından mevcut pazarların korunarak yeni Pazar arayışlarının süreceğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Ahmet Kaplan Başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak gündemi değerlendirdi. 2021 Ocak-Ekim ihracat rakamlarının değerlendirildiği toplantıda son dönemlerde sektörün yaşadığı sorunlarda masaya yatırılarak çözüm önerileri üzerinde tartışıldı. GAİB Hizmet Binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Ekim ayında bölgeden 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını, 2021 yılının 10 aylık sürecinde ise toplam 148 ülkeye 1 milyar 833 milyon 847 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını ifade etti.

Türkiye genelinden gerçekleştirilen halı ihracatının son on iki ayda yüzde 70,3'lük kısmının GAHİB üyeleri tarafından gerçekleştirildiğine de dikkat çeken Başkan Ahmet Kaplan, "2021 yılının 10 aylık sürecini başarıyla geride bıraktık. Sektörümüz Gaziantep için olduğu kadar ülkemiz içinde büyük önem taşıyan ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan bir sektör. Gaziantep'ten gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 22,7'lik bölümü halı sektörümüz tarafından yapılmaktadır. Türkiye genelinden gerçekleştirilen toplam halı ihracatının ise yüzde 72'lik kısmı GAHİB tarafından ihraç edilmektedir. Elbette halı sektörümüz kent ve ülke ekonomisindeki yeri açısından büyük önem taşımaktadır. GAHİB üyeleri 2021 yılının Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirmiş olup yılın on aylık sürecinde toplam 148 ülkeye bölgemizden 1 milyar 833 milyon 847 bin dolarlık halı ihracatına halı ihracatına imza atılmıştır. Emeği geçen üretici ve ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.

Halı, en fazla Amerika ülkeleri, Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi

Ekim 2021 döneminde Türkiye genelinden gerçekleştirilen toplam 276 bin 747 milyon dolarlık halı ihracatının 199 milyon 146 bin dolarlık bölümünü tek başına ihraç etmeyi başaran GAHİB Ocak-Ekim 2021 döneminde en fazla halı ihracatını ihracatı 795 milyon 295 bin dolarla Amerika ülkelerine ihraç etti. Ülke grupları bazında ikinci sırayı 327 milyon 189 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri alırken üçüncü sırada ise 282 milyon 142 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri yer aldı. Ülke bazlı ihracatta ise ilk sırayı 738 milyon 270 bin dolarla ABD, ikinci sırayı 109 milyon 514 bin dolarla Irak ve üçüncü sırayı 84 milyon 778 bin dolarla Birleşik Krallık aldı.

"Eğitim ve beşeri sermaye en büyük önceliğimizdir"

Türkiye'nin halı üretiminde ve ihracatında lider konumunu koruduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan beşeri sermayeye yönelik yatırımlarının sürdüğünü ifade ederek, "Bulunduğumuz konumu korumak ve geliştirmek için elbette birçok faktör önemli ama beşeri sermaye bütün sektörler için olmazsa olmaz. Bizler eğitime yönelik yatırımlarımızı sürdürüyor, yetenekle gençlerimizin sektörümüze kazandırılması için büyük çabalar sarf ediyoruz. Gençlerimizin son zamanlarda halı sektörüne yönelik ilgisi elbette memnuniyet vericidir. Gerek beyaz yakalı gerekse mavi yakalı eğitimli insan iş gücünü arttırma çabalarımız önümüzdeki süreçte meyvesini verecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Kaplan, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti - Son Dakika
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