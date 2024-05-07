Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti

Bir dönem Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsorluk yapan GKN Kargo iflas etti. Mahkemeden konkordato talep eden şirketin 563 milyon TL'lik borcunu ödeyip toparlayabileceğine ikna olmayan İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.

07.05.2024 07:56  Güncelleme: 08:13
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Pandemi süreciyle beraber dünya genelini sarsan ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de görülürken, yüksek enflasyon nedeniyle birçok firma iflas bayrağını çekiyor.

KRİZ ONLARI DA VURDU

Ekonomik krizin vurduğu son firma ise bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan GKN Kargo oldu.

MAHKEME NİHAİ KARARINI VERDİ

Ocak ayının ilk haftalarında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato talebinde bulunan GKN Kargo, içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için süre talep etmişti. Sunulan proje kapsamında şirketin yeniden toparlanabileceğine ikna olmayan mahkeme, mali darboğaz yaşayan şirkete yaptığı komiser ataması sonucunda nihai kararını verdi.

MİLYONLARCA DOLARLIK BORÇLA BATTI

Mahkeme tarafından iflas kararı verilen GKN Kargo'nun mevcut borcunun 563 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

ŞİRKET BATARKEN ÖZEL JET TUTTU

Her ne kadar şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da, şirketin sahibi Gökhan Akyürek'in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girdi. Akyürek'i, özel jetle Urfa'dan İstanbul'a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.

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Son Dakika Ekonomi Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti - Son Dakika
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