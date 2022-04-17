Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa çıkarıldı - Son Dakika

Metro Turizm, sahibi olduğu şirketlerle birlikte satışa çıkarıldı. Tüm şirketler için ayrı ayrı değer tespit raporları hazırlandıktan sonra satış işlemlerinin başlatılacağı ilan edildi.

Kasım 1992'de Galip Öztürk tarafından kurulan şehirlerarası otobüs firması Metro Turizm ve bağlı şirketlerinin satışı için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapıldı.

Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET'in tüm paylarının satılması için değerleme yapılacağı ve değer tespitinin ardından satışın başlatılacağı belirtilen KAP bildiriminde şu açıklama yapıldı:

"Şirketimizin yüzde 100 oranında sahibi olduğu 100 milyon TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir."

Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk, cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi üzerine 2018 yılında Gürcistan'a kaçmıştı. Yargılandığı çete davasından dolayı da hakkında yakalama kararı olan Galip Öztürk hakkında, Metro Holding'in internet sitesinde 'onursal başkanı' olarak yer alıyor. Metro Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı iseGalip Öztürk'ün kızı Fatma Öztürk Gümüşsu yürütüyor. Metro Turizm, 79 ilde yaklaşım bin acentesiyle faaliyet yürütüyor.