Garanti BBVA, ABB ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonu için alışveriş kredisi sağlıyor - Son Dakika
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Garanti BBVA, ABB ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonu için alışveriş kredisi sağlıyor

27.04.2022 12:15
Garanti BBVA, ABB ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonu için alışveriş kredisi sağlıyor

Garanti BBVA, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulması amacıyla enerji şirketi ABB ile anlaştı.

Garanti BBVA, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulması amacıyla enerji şirketi ABB ile anlaştı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda elektrikli araç şarj istasyonu finansmanı için Garanti BBVA'nın bireysel müşterilerine alışveriş kredisi sağlanabilecek. 3 ila 36 ay vadeyle 30 bin TL'ye kadar kullanılacak alışveriş kredisi ABB bayileri aracılığıyla sunulacak. Krediyle sitelere, apartmanlara ve müstakil konutlara kurulum yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, Garanti BBVA olarak, sürdürülebilirliğe verdikleri önem doğrultusunda dünyaya iyi bakmak amacıyla çevreci ürünlerin sayısını artırdıklarını belirtti.

Aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatına değer kattıklarını aktaran Öztopçu, "Yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için ilerleyen dönemde daha fazla finansman ihtiyacı olacak. Bu kapsamda yine bir ilki gerçekleştirerek müşterilerimizin e-şarj desteğine ulaşabileceği alışveriş kredisi çözümümüzü sunuyoruz. Akıllı, güvenilir ve emisyonsuz bir mobilitenin geleceğinin temellerini atan ABB ile birlikte, e-şarj istasyonu kurmak isteyen müşterilerimizin kolayca alışveriş kredisi kullanabilmesini sağlıyoruz. Müşterilerimiz, ülkemizdeki e-şarj istasyonu sayısını hızla arttıracağına inandığımız bu ürünümüze ABB bayileri aracılığıyla ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, ABB ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonu için alışveriş kredisi sağlıyor - Son Dakika


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