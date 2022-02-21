Üye Girişi
Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

21.02.2022 10:20
Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek alternatif finansman araçlarına bir yenisini ekledi.

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek alternatif finansman araçlarına bir yenisini ekledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve Banka'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 16 Şubat'ta talep toplaması gerçekleştirilen 50 milyon TL tutarlı ve 420 gün vadeli ihraç, gelen yoğun taleple 100 milyon TL olarak piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kira sertifikasını satın alan yatırımcılar, Garanti BBVA Filo'nun söz konusu filo portföyünün kendisine ve kira gelirlerine, taraflar arasında anlaşılan kira oranı üzerinden almış oldukları sertifika payları oranında katılacak.

Garanti BBVA Filo'nun sukuk ihracında, filo kiralama sözleşmelerine konu ve işletilmesi faizsiz finans ilkelerine uygun filo portföyü ve bu portföyün getirileri dayanak varlık olarak kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, "Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ile gerçekleştirdiğimiz ilk sukuk ihracında, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İlk sukuk ihracımızda yatırımcılardan ihraç tutarının iki katı büyüklükte bir talep elde ettik. Tüm paydaşlarımız için tekrar hayırlı olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi Sivas'ın dijital medya üssü olması için 29,5 milyon liralık proje hazırlandı Sivas'ın dijital medya üssü olması için 29,5 milyon liralık proje hazırlandı HAVELSAN ile SOFTTECH'ten 'dijital dönüşüm' iş birliği HAVELSAN ile SOFTTECH'ten "dijital dönüşüm" iş birliği

Katılım Bankası, Garanti Bankası, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:23 "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni! AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
09:46 Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı
09:30 Survivor'da Yasin "yakacağım burayı" dedi! Devreye mecburen yangın tüpü girdi
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:31:02. #1.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement