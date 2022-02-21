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Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

21.02.2022 10:36
Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek alternatif finansman araçlarına bir yenisini ekledi.

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek alternatif finansman araçlarına bir yenisini ekledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve Banka'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 16 Şubat'ta talep toplaması gerçekleştirilen 50 milyon TL tutarlı ve 420 gün vadeli ihraç, gelen yoğun taleple 100 milyon TL olarak piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kira sertifikasını satın alan yatırımcılar, Garanti BBVA Filo'nun söz konusu filo portföyünün kendisine ve kira gelirlerine, taraflar arasında anlaşılan kira oranı üzerinden almış oldukları sertifika payları oranında katılacak.

Garanti BBVA Filo'nun sukuk ihracında, filo kiralama sözleşmelerine konu ve işletilmesi faizsiz finans ilkelerine uygun filo portföyü ve bu portföyün getirileri dayanak varlık olarak kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, "Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ile gerçekleştirdiğimiz ilk sukuk ihracında, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İlk sukuk ihracımızda yatırımcılardan ihraç tutarının iki katı büyüklükte bir talep elde ettik. Tüm paydaşlarımız için tekrar hayırlı olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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Katılım Bankası, Garanti Bankası, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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