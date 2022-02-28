Garanti BBVA ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Garanti BBVA ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi

28.02.2022 10:59
Garanti BBVA ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi

Garanti BBVA, var olan birincil kaynakları ekonomi içinde mümkün olduğunca uzun süre tutarak ham madde tüketimini, atığı ve çevresel ayak izini en aza indirgemek amacıyla gerçekleştirilen bir işlemde yer alarak ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi.

Garanti BBVA, var olan birincil kaynakları ekonomi içinde mümkün olduğunca uzun süre tutarak ham madde tüketimini, atığı ve çevresel ayak izini en aza indirgemek amacıyla gerçekleştirilen bir işlemde yer alarak ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, hurda alüminyumun kullanımına imkan sağlayan için yeni bir süreç yatırımı yapan, Türkiye'nin önde gelen yüksek kaliteli alüminyum ürünleri tedarikçilerinden biri olan Altek Metal'in yatırımını desteklemek ve AB Yeşil Mutabakatı kapsamında enerji yoğun sektörlerden biri olan alüminyumun üretim sürecinin karbonsuzlaştırılması için 18 milyon avroluk bir yatırım kredisi imzalandı.

EBRD ve Garanti BBVA'nın eşit pay ile yer aldığı 18 milyon avroluk kredi, firmanın döngüsel ekonomi odağında firmanın planladığı üretim süreçlerinin inovasyonu yatırımında kullanılacak. AB yeşil mutabakatı sürecine paralel olarak, Türkiye'nin karbonsuzlaşma stratejisine uyumlu olan tesis, Altek'in ithal birincil alüminyuma olan bağımlılığını azaltmasına ve bunun yerine alüminyum hurdalarından üretilen geri dönüştürülmüş alüminyumu kullanmasına olanak sunacak.

İşlem kapsamında alüminyumun geri dönüşüm sırasında kalite kaybı yaşanmaması ve süresiz olarak geri dönüştürülebilmesi sebebiyle daha az birincil kaynak ithal edilmesi ve hurdadan üretilen geri dönüştürülmüş alüminyum kullanımının artırılması hedefleniyor.

Döngüsel ekonomi, malzemeleri ve kaynakları maksimum fayda elde edilecek şekilde yeniden kullanmak için iş dünyasına yeni fırsatlar sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında kritik rol oynuyor. Döngüsel ekonominin prensipleri takip edilerek yapılacak bu gibi yeni yatırımlar paralelde sera gazı emisyonları küresel ölçekte azaltılmasına da olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle öncü uygulamalara imza atan Garanti BBVA olarak EBRD ile birlikte bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Edin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Döngüsel ekonomi için sağlayacağımız her finansmanın düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracağının bilincindeyiz. Altek için sağlanan ve banka olarak vermiş olduğumuz ilk döngüsel ekonomi kredisi olma özelliği de taşıyan kredi, bankamızın sürdürülebilir finans alanındaki liderliğinin bir ürünü. Sürdürülebilir finans ve kalkınma alanında sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda başarılı uygulamalar hayata geçirmelerine ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz."

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Garanti Bankası, Hamster Coin, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi - Son Dakika


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