Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, harcama araştırmaları verilerini açıkladı - Son Dakika
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Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, harcama araştırmaları verilerini açıkladı

26.05.2022 11:20
Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, harcama araştırmaları verilerini açıkladı

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS'larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS'larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı.

GÖSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022'nin ocak-nisanını kapsayan 4 aylık dönemin kıyaslandığı araştırma, alışverişlerin en fazla artığı sektörlerden ödeme trendlerine kadar kart kullanımındaki alışkanlıklara ışık tutuyor.

Araştırmaya göre, 2022'nin ilk 4 ayında hava yolları harcamaları 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 342 büyüyerek ilk sırada yer aldı. Hava yollarını, yüzde 220'lik artışla restoran sektörü takip ederken, üçüncü sırada yüzde 211 ile seyahat acenteleri ve taşımacılık sektörü yer aldı.

Temassız ödemeler yüzde 211 arttı

Salgının etkisiyle kartla temassız ödeme tercihlerinde artış gözlendi. Temassız ödemeler, salgın döneminde özellikle hijyen katkısı sebebi ile en çok tercih edilen ödeme alışkanlıklarından biri oldu.

Ocak-Nisan 2022 döneminde temassız ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 211'lik büyüme kaydedildi. Toplam alışverişler içinde temassız işlemlerin en yüksek olduğu il yüzde 48 ile Hakkari oldu. Kadınlar, temassız işlem alışverişlerini yüzde 212, erkekler yüzde 210 artırdı.

Normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte yaşanan AVM'lere dönüş sonrasında yılın ilk 4 ayında e-ticaret harcamaları geçen yıla göre yüzde 78 büyüdü. Bu büyüme, e-ticaret hacminin uzun süre sonra ilk defa toplam büyümeyi geçemediğini gösteriyor.

Toplam alışverişler içinde e-ticaret işlemlerinin en yüksek olduğu il ise yüzde 39 ile İstanbul oldu.

Yurt dışı alışverişler yüzde 159 artış gösterdi

Yurt dışı alışverişler yüzde 159 artış gösterirken, yurt içi alışverişler yüzde 78 yükseliş kaydetti.

2022'nin ilk 4 ayında Garanti BBVA kartlarıyla yapılan tüm alışverişlerin yüzde 25'i peşin, yüzde 75'i ise taksitli olarak gerçekleştirildi. 4 aylık sürede peşin alışverişler önceki yıla göre yüzde 84, taksitli alışverişler de yüzde 82 arttı.

Harcamalarını en fazla artıran iller sınır şehirleri olan yüzde 114 ile Kars ve yüzde 112 ile Edirne olarak belirlendi. Bu illeri, yüzde 90 ile Antalya, yüzde 87 ile Tekirdağ ve Aydın, yüzde 85 ile Bursa, yüzde 81 ile İstanbul, yüzde 80 ile Ankara ve yüzde 79 ile İzmir takip etti.

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Kaynak: AA

Garanti Bankası, Araştırma, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, harcama araştırmaları verilerini açıkladı - Son Dakika


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