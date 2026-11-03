Garanti BBVA pay geri alımında azami 11 milyar TL fon ayıracak

GARANTİ BBVA, azami üç yıl süreli pay geri alım programı başlatma kararı aldığını duyurdu. Program kapsamında azami 85 milyon TL nominal değerli payın geri alınması ve bu işlemler için azami 11 milyar TL fon ayrılması öngörüldüğü bildirildi.

Garanti BBVA Yönetim Kurulu'nun bugün toplantısında alınan karar doğrultusunda, banka paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda geri alınmasına yönelik program 4 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bankadan yapılan açıklamada, programın, ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde, piyasa koşulları, bankanın likidite durumu ve sermaye yeterliliği dikkate alınarak yürütülmesi planlanıyor. Pay Geri Alım Programı ve program kapsamında gerçekleştirilen geri alım işlemleri yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak. Ayrıca; Geri Alım Programı'nın sona ermesini takiben gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında, geri alınan payların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak itfa edilmesi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilecek.