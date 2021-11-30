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Garanti BBVA tüzel müşterilerine Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden Mali Veri Yükleme imkânı sunuyor - Son Dakika

Garanti BBVA tüzel müşterilerine Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden Mali Veri Yükleme imkânı sunuyor

30.11.2021 08:31
Garanti BBVA tüzel müşterilerine Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden Mali Veri Yükleme imkânı sunuyor

Dijital bankacılıktaki yenilikçi çözümleriyle sektöründe öncü rol üstlenen Garanti BBVA, tüzel müşterilerinin hayatını kolaylaştıran bir ilke imza atarak, Kurumsal İnternet Bankacılığı'ndan mali verilerini ekleyebilecekleri Belge Yükleme fonksiyonunu hayata geçirdi.

Garanti BBVA bu fonksiyonla birlikte tüzel müşterilerine, daha önce her çeyrek sonunda ve yıllık olarak şubelerden bildirdikleri mizan, geçici vergi beyannamesi ve kurumlar vergisi beyannamesi gibi mali verilerini şubeye gitmeden, birkaç dokunuşla banka sistemine yükleyebilme imkanını sunuyor.

Konuyla ilgili konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu: "Garanti BBVA olarak dijital kanallarımızı müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, sektörümüzde öncü bir uygulamaya daha imza atarak tüzel müşterilerimiz için Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden mali verilerini Belge Yükleme fonksiyonuyla sisteme yükleme imkânını sunuyoruz. Böylece, tüzel müşterilerimiz bugüne kadar şubeye giderek ilettikleri mali verilerini artık birkaç dokunuşla bankamız sistemine aktarabiliyorlar. Bununla birlikte, kredi başvurusu gibi mali verilerle ilgili işlem süreçlerini çok daha hızlı ve verimli şekilde yönetebilmelerine imkan sağlıyoruz." dedi.

Garanti BBVA tüzel müşterilerine Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden Mali Veri Yükleme imkânı sunuyor

Garanti Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA tüzel müşterilerine Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden Mali Veri Yükleme imkânı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Garanti BBVA tüzel müşterilerine Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden Mali Veri Yükleme imkânı sunuyor - Son Dakika
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