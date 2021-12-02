Üye Girişi
Garanti BBVA ve IIF, İklim Değişikliği Çalıştayı'nda COP26 sonraki gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Garanti BBVA ve IIF, İklim Değişikliği Çalıştayı'nda COP26 sonraki gündemi değerlendirdi

02.12.2021 07:41
Garanti BBVA ve IIF, İklim Değişikliği Çalıştayı'nda COP26 sonraki gündemi değerlendirdi

Sürdürülebilir finansman konusunda sektörüne liderlik eden Garanti BBVA ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına bakışını, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sonrası oluşan gündemi değerlendirmek üzere IIF İklim Finansmanı Çalıştayı'nı düzenledi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Uluslararası Finans Enstitüsü Sürdürülebilir Finans Kıdemli Direktörü Sonja Gibbs'in açılış konuşmasını yaptığı Çalıştay'da, Türkiye ekonomisi için iklim finansmanını harekete geçirme konusunda kamu, akademisyen ve özel sektör temsilcileri görüşlerini paylaştı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Arzu Önsal da Çalıştay'da, COP26'da öne çıkan kararları ele alarak Türkiye açısından değerlendirdi. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi ve NDC'nin güncellenmesi hakkında bilgi veren Önsal, İklim Değişikliği Kanunu, ETS'nin kurulması, İklim Şurası gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarından bahsetti. Ayrıca İklim Değişikliği Başkanlığı altında kurulacak İklim Finansmanı ve Teşvikler Daire Başkanlığı ile Karbon Piyasası Daire Başkanlığının görevlerine dair bilgi aktardı.

Çalıştay'da konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "COP26'da kömür ve fosil yakıt kullanımının aşamalı olarak azaltılması için çağrı yapıldı. Bu çağrı sonrası, Türkiye özelinde COP26 kararları iklim politikamız açısından belirleyici olacak. Aynı zamanda Glosgow İklim Paktı'nın uygulanması konusunda Türkiye'nin bölgesel lider olma konusundaki kararlılığının da altı çizildi. Tüm bu gelişmeler sonrası artık Türkiye'de de şirketlerin karbonsuzlaşma için de adımlar attığını görüyoruz. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finans bakış açısıyla ürün ve hizmetlerimizi dönüştürerek sürdürülebilir kalkınmaya 15 yıldan uzun süredir katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda çeşitli etkinliklerle yerel sürdürülebilir finans pazarı için farkındalık yaratmaya önem veriyoruz. Eylül 2021 itibarıyla sürdürülebilir kalkınma için sağladığımız finansman tutarı 60 milyar TL'yi aştı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve COP26 sonuçları kapsamında ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini kolaylaştırmak için iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz." dedi.

IIF Sürdürülebilir Finans Kıdemli Direktörü Sonja Gibbs ise şu açıklamayı yaptı: "Bankalar, düşük karbonlu, net sıfır ekonomiye geçişin finansmanında çok büyük bir rol oynayacaklar.Garanti BBVA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu Çalıştay, risk yönetimi, bilgilendirme ve portföy uyumu da dahil olmak üzere iklim finansmanındaki temel konuları kapsıyor."

Garanti BBVA ve IIF, İklim Değişikliği Çalıştayı'nda COP26 sonraki gündemi değerlendirdi

Garanti Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA ve IIF, İklim Değişikliği Çalıştayı'nda COP26 sonraki gündemi değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi

Son Dakika Haberleri
07:30 Yasmin Erbil'in fotoğrafı beğeni topladı! Anne ve babasından yorum gecikmedi
07:28 İstifayı işaret eden olay! Bakan Elvan bu fotoğrafla yaşanacakların sinyalini vermiş
07:20 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim için sinyal vermişti
07:19 Cenk Tosun siftah için kötü gün seçti! Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'a fark attı
01:08 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
00:50 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi
00:32 Demet Özdemir'in dans videosu sosyal medyayı salladı
00:15 Mame Diouf 2 kez kaleye geçti, Hatayspor turu kaptı
00:15 Ahmet Hakan'dan Arınç ile yaşadığı tartışma sonrası Melih Gökçek'i yayına çıkartılmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt
23:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı videoya, Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Mersin'e de geliyor musun?
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı         
07:10
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 07:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Garanti BBVA ve IIF, İklim Değişikliği Çalıştayı'nda COP26 sonraki gündemi değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement