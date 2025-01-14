Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor

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"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Garip Adası icradan satılıyor. Daha önce büyük turizm tesisleri yapılacağı duyurulan 357 dönümlük ada için 1 milyar 73 milyon lira isteniyor.

14.01.2025 14:55  Güncelleme: 15:05
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İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Garip Adası, 1 milyar 73 milyon lira bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Bir dönem büyük turizm yatırımı yapılacağı duyurulan ve " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen İzmir Dikili'deki Garip Adası icradan satışa çıkarıldı. Yatların durak noktası olan ve yerleşim bulunmayan ada, 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mülkiyetine geçmişti.

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE İHALESİ YAPILACAK

Karaya en yakın noktası 1 kilometre olan adanın satış ilanında şu ifadeler yer aldı: "İzmir ili, Dikiili ilçesi, Bademli mahallesi, 243 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 357.731,84 yüz ölçümlü zeytinli tarla nitelikli, (Garip adası olarak bilinen) en yakın karaya 1,1 km olan ada alacaklı vekilinin talebi ve esas icra talimatı doğrultusunda açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Adada 3 adet tescilsiz yapı bulunmaktadır. Bitki örtüsü olarak zeytin, çam ve makilik olduğu görülmüştür."

Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor

SATIŞI 22 OCAK'TA YAPILACAK

İlanda adanın Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı belirtildi. 1 milyar 73 milyon lira değer biçilen adanın satışı 22 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

TMSF EL KOYMUŞTU

Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınmıştı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı'ya TMSF yetkilileri kayyum olarak atandı. Bu karar ile başta Garip Adası olmak üzere şirketin tüm malvarlıkları TMSF'ye devredildi.

Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor

Türkiye, Ekonomi, Dikili, Turizm, İzmir, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesiyle takas? 42 21 Yanıtla
    ASALET TiCARET:
    Onu yetistiren Kutsal ANNE kelimesi Neden Bu kadar ucuz sizde ? 1 0
  • Hakan ferdi Unutmaz:
    Sata sata bitmedi memleket. 43 11 Yanıtla
  • Lokman Hekimoloji:
    trump kapmadan birisi alsın 32 2 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    yağumur suyu toplayip filitre edilip 1 tanede ruzgar gülü koydumu alsana ülke 26 3 Yanıtla
    Furkan GÖkhan Güsar:
    Hemen bir tane de maliye koyduk mu tamamdır. Vergisiz olmaz biliyorsun :) 0 0
  • UğuR DURAN:
    3 milyardan aşağı olmaz bence. çok ucuza gider 1 e 2 ye!! 22 3 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Alsam mı acaba aramızda para toplamak lazım 20 2 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    tmsf???!!! 11 3 Yanıtla
  • Nimetullah Tekdağ:
    Ciristiano Ronaldo'nun 1 yıllık kazancının 7'de biri 11 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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