Gaziantep Araban'da 150 bin dönümde ekim başladı, sert buğdaya yoğun talep var - Son Dakika
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Gaziantep Araban'da 150 bin dönümde ekim başladı, sert buğdaya yoğun talep var

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Gaziantep Araban\'da 150 bin dönümde ekim başladı, sert buğdaya yoğun talep var
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Araban'da çiftçiler yaklaşık 150 bin dönüm alanda buğday, arpa ve nohut ekimine başladı. Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sert buğdaya yoğun talep olduğunu ve yağışların sürmesiyle geçen yıllara göre daha kaliteli, yüksek rekolteli hasat beklendiğini söyledi.

Araban Ovası'nda üretim yapan üretici çiftçiler yaklaşık 150 bin dönüm alanda buğday, arpa ve nohut ekimine başladı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık ve baklavalık sert buğday, ekmeklik buğday, arpa ve nohut'un Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştiğini söyledi.

İlçede üretilen makarnalık ve baklavalık sert buğdayına yoğun talep olduğunu ifade eden Altun, " Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçilerimiz tarafından makarnalık ve baklavalık sert buğday ile birlikte ekmeklik buğday, arpa ve nohut ekimine başlandı. Yaklaşık 150 bin dönüm civarındaki arazide ekim yapılıyor. Allah'ın izniyle yağışların kış mevsiminde de devam etmesi sonucunda bu yıl hasat sezonunda geçen yıllara oranla daha yüksek kaliteli ve yüksek rekolteli bereketli bir hasat sezonu bekliyoruz inşallah" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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