Gaziantep'te ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatı 1.5 TL'ye indirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatı 1.5 TL'ye indirildi

06.04.2022 16:02
Gaziantep'te ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatı 1.5 TL'ye indirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 200 gram somun ekmeğin fiyatı 2 buçuk liradan 1 buçuk liraya indirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 200 gram somun ekmeğin fiyatı 2 buçuk liradan 1 buçuk liraya indirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Fırıncılar Odası ortaklığında, İl Tarım ve Orman Müdürü denetiminde yapılacak proje için iş birliği protokolü Valilik Fuaye Alanı'nda imzalandı. Protokol ile 200 gramlık somun ekmekte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yararlanan vatandaşlar için 50 kuruş desteği Büyükşehir verecek, projeye katılan fırınlar da 50 kuruşluk indirim yapacak. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar somun ekmeği 1 buçuk liraya satın alabilecek.

126 bin aile faydalanacak

İhtiyaç sahibi her aileye günlük 5 ekmeğe denk gelecek miktarda aylık 150 ekmekte indirim yapılacak, uygulamadan vakıf sistemine bağlı 126 bin vatandaş yararlanacak. Projeye katılmak isteyen gönüllü fırınlarla görüşülerek fırınlar sisteme dahil edilecek.

"Daha uygun fiyatta ekmeğe ulaşmış olacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde, Ramazan'ın birlik, beraberlik, bereket ayı olduğunu söyledi.

Ekmeğin nimet, bereket olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Daha çok insanımızın yardımına koşulacak günleri yaşıyoruz. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz bu zor dönemde gerçekleşen sıkıntılardan dolayı birtakım zorluklar yaşıyor. En temel gıdamız olan ekmeğe daha kolay ulaşılabilirlik konusunda birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Biz bütün modelleri inceledik. Kendimiz yapabilirdik, ama işin ehli esnafımızla yapılan çalışmada bir model çalışıldı. Ekmeğin maliyetine göre bizim vereceğimiz destekle özellikle sosyal yardımlaşma vakfından destek alan ailelerimize daha uygun fiyata ekmek verilmesi için aradaki farkı biz karşılayacağız. Destek sistemine girmek isteyen fırıncılarımızla da görüşülecek. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan aileler daha uygun fiyatta ekmeğe ulaşmış olacak. Bu model önemli bir Gaziantep Modeli. Bizde ahilik kültürü var. Bu zor zamanda herkesin birbirine yardımcı olacağı bir çalışmaya imza atıyoruz."

"Dar gelirlinin bütçesi de korunacak"

Başkan Fatma Şahin ve proje ortaklarına teşekkür eden Vali Davut Gül ise, "Bu, dar gelirli, sosyal yardımdan yararlanan hemşerilerimiz, bir buçuk liraya ekmek alacak. Sektörü küçültmeyen, rekabete sokmayan, krize sürüklemeyen bir bakış açısıyla tam bir 'Gaziantep Modeli'. Dar gelirlinin bütçesi de korunacak" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, projenin denetimi ve çalışmasında kurumuna olan güven için teşekkür etti.

Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Sevimli, oda olarak projeyi incelediklerini ve bütün esnafla paylaştıklarını aktararak esnaf adına projeyi imzaladıklarını söyledi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Amelia Hamlin, Gaziantep, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatı 1.5 TL'ye indirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatı 1.5 TL'ye indirildi - Son Dakika
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