Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var! - Son Dakika
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Ekonomi

Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Gazze\'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Gazze'de çatışmalar 2023 yılında başladı. Ekim'in kasvetli 7'sinde dünyanın gözü kulağı kardeşlerimizin üzerine döndü. Her türlü ablukaya ve zorluğa rağmen sadece izlemekle kalmayan Şefkat Eli ise imdatlarına hızla yetişti.

23.12.2024 17:10
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Sıcak Yemek, Sıcak Döşek

Saldırılar, yıkımlar ve ölümler arasında umudu arayan Şefkat Eli 20.000 kişiye günlük yemek çıkarmaya, tavuk, et, döner gibi besinler ile halkın kalbini ısıtan aşları bölgeye dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca soğuktan etkilenmemeleri için battaniye gibi çeşitli eşyalar da sağlanıyor.

Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Suyu Temiz, Kalbi Temiz

Tankerler dolusu temiz su hiç durmadan savaştan etkilenen halka sunuluyor. Çadırkentlerinde kuyu açıldı (Türkiye Su Kuyusu) ve temiz suya sorunsuzca ulaşmaları sağlandı.

Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Umudun Fitili Sönmeyecek!

Gazze'liler olabildiğinde rahat ettiriliyor, kişisel ihtiyaçları gideriliyor, yatakları rahat, sağlık ekipleri yanlarında! Elbette 5 ayrı çadır polikliniği bulunan hastane kuran Şefkat Eli bunun farkında. Ayrıca Dar Al- Salam hastanesindeki enerji sorununu çözmek için güneş enerjisi panelleri de kurdurttu.

Hepsi bağışçıların sayesinde oldu. Yani sizin!

Şefkat Eli aracılığı ile yardımlarda bulunabilir, milyonlarca Gazze'li kardeşimize bir el de siz uzatabilirsiniz.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var! - Son Dakika

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