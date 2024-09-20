Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü - Son Dakika
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Ekonomi

Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü

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Geçen yıl 15 TL'ye sattığı biberlerin bu yıl 6 TL olmasına isyan eden Çanakkaleli çiftçi, ürünlerini sokağa döktü. Ürün için verilen fiyatın maliyeti kurtarmadığını ifade eden çiftçi, "Savaş mı çıktı? Ne oldu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

20.09.2024 12:36
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Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü düşerken üretim yapan çiftçiler de ürünlerin satamadıklarından dert yanıyor. Bunun son örneğini Çanakkale'de gördük.

"EKTİĞİMİN MALİYETİNİ KURTARMIYOR"

Geçen yıl 15 TL'ye sattığı biberlere bu yıl 6 TL fiyat teklif edildiğini belirten Çanakkaleli çiftçi, tepkisini bilindik bir yöntemle dile getirdi. Ürünlerini sokağa döken çiftçi, "Ektiğimin maliyetini kurtarmıyor. Savaş mı çıktı? Ne oldu?" diyerek de tepkisini dile getirdi.

Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü

Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ahmed Mehmed:
    Akp liler görüntüyü savunun, eseriniz 114 59 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    dökecegime fakir fukaraya dagitsaydin. 85 49 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    İşinize gelen yorumları yayınlamayın adaletli olun 66 8 Yanıtla
  • Kemsl:
    istediğini alamayan sosyal medyada ya şov yapıyor ya da sokağa fırlıyor. sen istediğin rakama sat,toptancı dört katına satsın,markette bize geçirsin mutlu ol.ureticisin kardeşim fiyat düşük olacak tabi,senin hasatın az ise o senin sorunun 18 39 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    haklılar devletin her şehirde fabrika kurması gerek tüm ürünleri belirli.fiatan alıp diğer şehirlere göndermesi gerek böylelikle diğer şehirlerde fiyatı kendisi belirler cifcide mağdur olmaz tüketicide aşırı pahalı satan işletmelerin önüne geçilmiş olur 43 4 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Durmak yok yola devam 35 8 Yanıtla
  • Yener Arslan:
    Herkes şov peşinde. Tuzladayım. Bu biberden almak için market market dolaşıyorum. Fiyatı 20 tl. Alınacak gibi değil. Amcam dökeceğine gelsin İstanbul a 15 tl den satsın. 1 saate bitirir 11 17 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    bilinçli planlı bir çiftçi zaten bu şekilde ürününü heba etmez. ilk önce ürünü ekmeden ne yapacağı bellidir. Aç gözlü çiftçi kazandığı parayı yaptığı işe değil de mala mülke yatırım yapıyorsa sürünmeye mahkumdur. Akıllı bir çiftçi ise kazandığı parayı işine yatırım yapar, mesela kıçını kaldırıp şehir şehir gezerek pazar bulmaya çalışır. tarım, sebze, gıda fuarlarını gezer. O biberleri atacağına 10 dan fazla ürün üretebilir. Bilinçsiz çiftçi geçen sene ne para ederse ekiyor sonra da ağlıyorlar. O biberleri çok iyi şekilde işleyebilir ama işlerine gelmez. Tabi anlayana 4 13 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    Ben anlamıyorum markette neden 35 tl çözemedim 14 1 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Heykel isteriz 5 5 Yanıtla
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