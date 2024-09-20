Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü

Yunus Gürbüz:

bilinçli planlı bir çiftçi zaten bu şekilde ürününü heba etmez. ilk önce ürünü ekmeden ne yapacağı bellidir. Aç gözlü çiftçi kazandığı parayı yaptığı işe değil de mala mülke yatırım yapıyorsa sürünmeye mahkumdur. Akıllı bir çiftçi ise kazandığı parayı işine yatırım yapar, mesela kıçını kaldırıp şehir şehir gezerek pazar bulmaya çalışır. tarım, sebze, gıda fuarlarını gezer. O biberleri atacağına 10 dan fazla ürün üretebilir. Bilinçsiz çiftçi geçen sene ne para ederse ekiyor sonra da ağlıyorlar. O biberleri çok iyi şekilde işleyebilir ama işlerine gelmez. Tabi anlayana