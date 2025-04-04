Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var

Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var

Evini kiraya verenlerin gelir vergisi beyanname verme süreleri 7 Nisan tarihinde sona erecek. Beyannameyi zamanında vermeyenlere ise ceza kesilecek.

04.04.2025 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgiye göre, gelir vergisi mükelleflerinin, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini verme ve ödeme dönemi devam ediyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen talepler üzerine beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatılmıştı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verebiliyor.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde doldurabiliyor.

KONUTLARINDAN 33 BİN LİRADAN FAZLA KİRA GELİRİ ELDE EDENLER VERGİ ÖDEYECEK

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerinin de 7 Nisan'a kadar kira beyannamelerini vermesi gerekiyor.

Bu kapsamda konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

BEYANNAMEYİ ZAMANINDA VERMEYENE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

2024 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Batuhan Işık:
    ben beyan vermicem gidin borcunu tek kalemle sildiğiniz şirketler beyan versin 2 0 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Yapmayan varsa yapsın, anında cezalar işler demedi demeyin :D 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi

15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
21:59 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Gedson’a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?
21:37 Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi Beşiktaş 10 kişi kaldı Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
21:12 Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:19 Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 15:46:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement