Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "TOGG, AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil" - Son Dakika
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Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "TOGG, AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil"

07.04.2022 11:39
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "TOGG, AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin küresel bir marka olmayı hedefleyen yerli otomobili TOGG için tepki çekecek sözler söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin küresel bir marka olmayı hedefleyen yerli otomobili TOGG için tepki çekecek sözler söyledi. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan yerli otomobil için "milli değil" diyen Sertaslan, "TOGG AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil" ifadelerini kullandı

Yüzde 51 yerlilik oranına sahip olan ve 3 yılda yüzde 68 yerli hedefi bulunan TOGG marka otomobil Gemlik Belediye Meclisi'nin de gündemindeydi.

Mecliste ilginç açıklamalar yapan Mehmet Uğur Sertaslan, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisini, İyi Partiyi sahiplenmeyen TOGG'u ben sahiplenmem. TOGG'un resmini yapacakmışız, AK Parti'nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

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Mehmet Uğur Sertaslan, AK Parti, Milli, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: 'TOGG, AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "TOGG, AK Parti'nin projesidir. Milli falan değil" - Son Dakika
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