Genç ASKON Rize Şubesi\'nin yeni yönetimi göreve başladı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) çatısı altında faaliyet gösteren Genç ASKON Rize Şubesi'nin 2. dönem yönetim kurulu mevcut Başkan Abdülbaki Karali başkanlığında oluşturuldu. Yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını Ramada Otel'de gerçekleştirdi. Toplantıya ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyunlu da katılarak genç yönetime başarı dileklerini iletti.

Başkan Karakoyunlu, Genç ASKON'un bölgenin iş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "Genç ASKON Rize'nin yeni dönemdeki temel hedefi, bölgenin girişimcilik ve iş dünyası vizyonuna katkıda bulunmak olacak. Bu doğrultuda genç iş insanları ve girişimciler arasında iş birliğini artırıcı faaliyetler yürütülmesi, yeni projeler geliştirilmesi ve gençlerimizin iş dünyasına entegrasyonunu destekleyici çalışmalar yapılması planlanıyor. Yeni yönetim kurulundaki genç arkadaşlarımızın Rize'nin ekonomik gelişimine yön verecek projelere imza atmak için kararlılıkla çalışacaklarına yürekten inanıyor, kendilerine canı gönülden başarılar diliyorum." dedi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: