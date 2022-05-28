Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu - Son Dakika
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Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu

28.05.2022 12:48
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan genç girişimci Nazmiye Diri, aldığı hibe desteğiyle köyünde kurduğu soğuk hava deposu ile işinin patronu oldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan genç girişimci Nazmiye Diri, aldığı hibe desteğiyle köyünde kurduğu soğuk hava deposu ile işinin patronu oldu.

Yüksekova ilçesinde ikamet eden Nazmiye Diri, devletin desteğiyle ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyünde bin 200 metrekare arsa üzerinde 10 odalı soğuk hava deposunu kurarak Yüksekova'da bir ilke imza attı.

10 odada gerekli konuda ve özenli bir şekilde et çeşitleriyle ve meyve, sebze ürünlerini muhafaza edileceğini ifade den Nazmiye Diri, "Benim projem Beşbulak köyündeki kendi arsamda yaptığım bin 200 metre karelik 2 katlı 10 odadan oluşan ilçemizin tek sanayi tipi soğuk hava deposudur. Projemi Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma içerisinde yüzde 50 devlet destekli hibe ile yaptığımız, toplamda 3 milyonluk bir bütçe ile gerçekleştirdik. Bir genç kadın çiftçi olarak halkın hizmetine sunduğum işletmemle hedefim kadın girişimci olarak ayaklarımın üzerinde durmak ve ilçemizde 5 kişiye iş imkanı sağlamak. İlerde işletmemi büyüterek bu sayıyı 10 kişiye çıkarmak" dedi.

"Kadın gücüyle biz bu işin üstesinden geliriz"

Soğuk hava deposunun başta ilçedeki işletmeler olmak üzere Esendere ve Derecik sınır kapılarına da hitap edeceğinin altını çizen Diri, "Depomuzda farklı derecelerde ürünü muhafaza edecek, farklı ebatlarda 10 odamız mevcut. Bu odalarda, et ürünleri, süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, yaş sebze ve meyveler muhafaza edilebilecektir. Artık köyden kentlere göçün değil, hizmetin sunduğu bir konuma geçme zamanı geldi. Kadın gücüyle biz bu işin üstesinden geliriz. Projemin faaliyete geçmesinde başta Tarım ve Orman Bakanlığına, Hakkari Valiliğine, Yüksekova Kaymakamlığına, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına, proje mühendislerime, emektar inşaat işçilerime, yüklenici firmamız dara tarım şirketi sahibine tek tek teşekkürlerimi sunarım. İlk günden bugüne kadar beni destekleyen ve katkılarını esirgemeyen projemin danışmanı baş mimarı değerli eşime ayrıca teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu - HAKKARİ

Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu
Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç girişimci kadın devletin desteğiyle köyünde iş kurarak patron oldu - Son Dakika


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