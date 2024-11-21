Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada

Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada

GSS borçlarıyla ilgili hükümet ve AK Parti kanadından, vatandaşları rahatlatacak karar geldi. 2024 yılında aylık 600 lira olan prim ödemelerini yapamayanlar, 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacaktı. Ancak milyonlarca kişinin GSS borçları erteleniyor.

21.11.2024 07:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak olan milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu konusunda beklediği haber geldi. Hem hükümet kanadı hem de AK Parti içinde söz konusu bu borçların ertelenmesi konusu gündemde. Yakında TBMM'ye sunulacak torba yasa teklifinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği konuşuluyor.

2024'TE AYLIK 600 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.

GSS BORÇLARI ERTELENİYOR

Son günlerde, gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlamıştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hem hükûmet kanadı hem de AK Parti'de bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi.

TBMM'YE SUNULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi.

YENİDEN SÜRE UZATILABİLİR

AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen sene de, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yıldıray yanık:
    yüzbinlerce işsiz ve iş bulamayan insanları gereksiz ve acımasızca borca sokma sistemi. Yazık adam işten çıkarılmış 1 yıldır iş bulamıyor. devletde bu insanlara sırf sigortaları ödenmiyor diye şahsi borç uyguluyor. 8 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Halktan çalınan para (gss) borç oluyor. Tuhaf bir ülke 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
12:08 Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu İşte kendisine düşen pay Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay
12:03 Yeni paralar tartışma konusu oldu Yeni paralar tartışma konusu oldu
11:55 Meclis’te yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti’den sert tepki Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti'den sert tepki
11:53 Fenerbahçe’den giden Enner Valencia’dan şahane gol Fenerbahçe'den giden Enner Valencia'dan şahane gol
11:49 Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi
11:44 İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak tepki İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak tepki
11:24 Avrupalı banka “Altın rallisi bitmedi“ dedi Avrupalı banka "Altın rallisi bitmedi" dedi
11:24 Neymar, Dubai’de özel araç asansörlü 43 milyon sterlinlik lüks daire satın aldı Neymar, Dubai'de özel araç asansörlü 43 milyon sterlinlik lüks daire satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 08:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.