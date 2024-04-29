Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

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Hızlı teslimat hizmeti veren Getir, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını açıkladı. Şirket, Türkiye'ye odaklanacağını ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için bu hamleyi yaptığını ifade etti. Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı alırken, Türkiye'ye odaklanarak finansmanını güçlendirecek.

29.04.2024 15:07  Güncelleme: 15:28
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Hızlı teslimat hizmeti veren Getir, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını açıkladı. Şirket, Türkiye'ye odaklanacağını ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için bu hamleyi yaptığını ifade etti.

ŞİRKETİN ANA HEDEFİ TÜRKİYE OLACAK

Getir'den yapılan açıklamaya göre, Getir; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek. Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.

Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor! Türkiye'ye odaklanacak

FİNANSMANINI, KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN KULLANACAK

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared'den yeni bir finansman sağladı. Şirket, bu finansmanı Türkiye'deki işlerinde rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak. Şirket, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için de teşekkür etti.

Türkiye\'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Dünyanın en zengin 350 milyon nüfuslu ülkesi amerikadan çekilip zar zor ayakta durabilen Türkiyeye odaklanmak baya mantıklıymış gerçekten 25 4 Yanıtla
  • Hasan Balta: Ya rakiplerine karşı diş geçiremiyeceğini anlayıp çekildi yada dış ülke kontrolüne hakim olamamaktan çekindi. Başka açıklaması yok çünkü… 11 0 Yanıtla
  • Baki Özcan: evet eminin Türkiye ye yönelmek için dir 11 0 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Kendi ayaklarına sıkmak derim buna ben 7 1 Yanıtla

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