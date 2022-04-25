GetirÇarşı 'Çiçekçi' kategorisini hizmete sundu - Son Dakika

GetirÇarşı, hizmet verdiği işletmelerin arasına bir yenisini daha ekledi. Kullanıcılar, yaklaşık 12 bin ürünün yer aldığı çiçekçi kategorisinden diledikleri çiçekleri, ister sevdiklerinin adresine isterlerse kendi adreslerine gönderebiliyorlar.

Semt kültürünün vazgeçilmezi olan işletmelerin dijitalleşen dünyaya uyum sağlamalarına ve kazançlarını artırmalarına imkan tanıyan GetirÇarşı, hizmet yelpazesine bir yeni kategoriyi daha ekledi. Baharın gelişini müjdeleyen taptaze çiçekleriyle semtlere renk katan çiçekçiler, GetirÇarşı bünyesinde hizmet verecek.

TAPTAZE MEVSİM ÇİÇEKLERİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE KULLANICILARA ULAŞIYOR

Kullanıcılar, gönderim yapacakları semtte bulunan çiçekçiler arasından seçim yaparak kolayca sipariş verebiliyor. Gülden papatyaya, laleden orkideye, saksı çiçeklerinden aranjmanlara kadar farklı alternatiflerin yer aldığı taze ve şık çiçekler 30-45 dakika içerisinde adreslere ulaşıyor. GetirÇarşı ile kullanıcılar, arzu ettikleri çiçek siparişini belirleyecekleri adrese gönderebiliyor.

GETİRÇARŞI 34 İLDE, 13 KATEGORİYE ULAŞTI

İşletmelere dijital fırsat eşitliği sağlayan GetirÇarşı Türkiye'de 34 ile ulaştı. Uygulama içerisinde yer alan işletme çeşidini çiçekçi kategorisi ile 13'e çıkaran GetirÇarşı, market, şarküteri, kasap, kuru yemişçi, pet shop, manav, aktar, balıkçı, yufkacı, turşucu, kırtasiye, kozmetik ve çiçekçi ürünlerini işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da 'Getir Getirsin' seçeneği ile dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştırıyor.