GetirÇarşı'ya çiçekçi kategorisi eklendi - Son Dakika

GetirÇarşı, hizmet verdiği işletmelerin arasına bir yenisini daha ekledi. Kullanıcılar, uygulama üzerinden, yıl dönümlerinde, kutlamalarında ya da sevdiklerini mutlu etmek istediklerinde, diledikleri çiçekleri isterlerse sevdiklerinin adresine isterlerse kendi adreslerine dakikalar içinde gönderebilecek.

Semt kültürünün vazgeçilmezi olan işletmelerin dijitalleşen dünyaya uyum sağlamalarına ve kazançlarını arttırmalarına imkan tanıyan GetirÇarşı, hizmet yelpazesine bir yeni kategoriyi daha ekledi. Çiçekleriyle semtlere renk katan çiçekçileri bünyesine ekleyen uygulama ile kullanıcıların, yaklaşık 12 bin ürünün yer aldığı çiçekçi kategorisinden diledikleri çiçekleri, ister sevdiklerinin adresine isterlerse kendi adreslerine gönderebileceği belirtildi.

Mevsim çiçekleri dakikalar içerisinde kullanıcılara ulaşıyor

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, gönderim yapacakları semtte bulunan çiçekçiler arasından seçim yaparak kolayca sipariş verebiliyor. Gülden papatyaya, laleden orkideye, saksı çiçeklerinden aranjmanlara kadar farklı alternatiflerin yer aldığı taze ve şık çiçekler 30-45 dakika içerisinde adreslere ulaşıyor. Uygulama ile kullanıcılar, arzu ettikleri çiçek siparişini belirleyecekleri adrese gönderebiliyor.

34 ilde, 13 kategoriye ulaştı

İşletmelere dijital fırsat eşitliği sağlayan GetirÇarşı Türkiye'de 34 ile ulaştı. Uygulama içerisinde yer alan işletme çeşidini çiçekçi kategorisi ile 13'e çıkaran uygulama, market, şarküteri, kasap, kuru yemişçi, pet shop, manav, aktar, balıkçı, yufkacı, turşucu, kırtasiye, kozmetik ve çiçekçi ürünlerini işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da 'Getir Getirsin' seçeneği ile dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştırıyor. - İSTANBUL