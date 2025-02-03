Gıda devi konkordato istedi, işsiz kalacak 7 bin kişi için harekete geçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda devi konkordato istedi, işsiz kalacak 7 bin kişi için harekete geçildi

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Türkiye'de onlarca şubesi bulunan Yum! Brands'e ait KFC ve Pizza Hut markalarıyla yaptığı franchise anlaşmasını fesheden İş Gıda için işler pek yolunda gitmiyor. 7.7 milyar TL borçla konkordato isteyen şirketin başvurusuyla işsiz kalacak 7 bin kişinin istihdam edilmesi için sektöre çağrıda bulunuldu.

03.02.2025 11:02  Güncelleme: 11:33
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İş Holding ve iştiraklerinin konkordatoya başvurmasının yankıları farklı boyutlarıyla devam ediyor. Grubun iştiraklerinden İş Gıda, konkordato öncesinde Yum! Brands'in KFC ve Pizza Hut markalarını kapsayan franchise anlaşmasını feshedilmesiyle sarsılmıştı.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre Konkordato talebinin ardından yeme içme sektöründe KFC ve Pizza Hut'ta çalışan 7 bin kişi için destek çağrıları yapılmaya başlandı. Sektörde büyük gruplarla çalışan ve danışmanlık hizmeti veren Ahmet Yılmaz, fitili ateşleyen isim oldu. McDonald's'dan Burger King'e, Komegene'den Tavuk Dünyası'na, Maydonoz Döner'den Nusret'e birçok ismi etiketleyen Yılmaz, Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın ve yönetim kurulu üyelerine çağrıda bulundu.

"AİLELERİYLE BİRLİKTE 15 BİN KİŞİ ÇARESİZ"

Sektörde bu markalarda çalışanların maaşlarının gününde ödenmediğinin, tavuk firmalarına ödeme yapılmadığı için bazı şubelerde ürün olmadığını vurgulayan Yılmaz, İş Gıda'nın konkordato kararının aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktığını vurguladı.

"MARKAYA GÜVENİP İŞE GİRDİLER AMA..."

Yılmaz, "Yeni evlenen, evi kira olan, taksitleri olan, çocuk okutan, yeni çocuğu olan, hastası olan yüzlerce, binlerce kişi var. Bunların çoğu markaya güvenerek ise girdi. Markanın asıl sahibi tüm hakları ile geçmiste personeli İş Gıda'ya devretti. Şimdi hiçbir hakları yok. Aslında bu durum tüm Türkiye'de franchise veren markalar için de kötü. Burada çalışan arkadaşlara çalışma imkanı tanıyın" dedi.

2 ŞİRKETTEN ÇAĞRIYA YANIT GELDİ

Restoran çalışanlarının teşekkür mesajları yolladığı Yılmaz'ın çağrısına markalardan ilk yanıt ise Maydonoz Döner ve My Fried Chicken'in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin'den geldi. Şeyhin, Yılmaz'ın paylaşımına cevap verdi ve bu markalardan kendilerine gelenlere liyakat ve potansiyellerine göre iş imkanı sunduklarını söyledi.

İŞ GIDA "FAALİYETLER SÜRÜYOR" DEMİŞTİ

Yums! Brands'in fesih kararından sonra 8 Ocak'ta İş Gıda'dan yapılan açıklamada "Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda, 2020 yılında KFC ve 2022 yılında Pizza Hut markalarını bünyesine dahil etmiş, ilk 3 yıl içinde de toplam restoran sayısını yüzde 300 büyüme ile 537'ye çıkarmıştır. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7.000 kişiye istihdam sağlayan İş Gıda, bu performansı sayesinde 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından "Yum! Büyüme Ortağı" ödülüne layık görülmüştür. Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için, faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir" denilmişti.

Gıda devi konkordato istedi, işsiz kalacak 7 bin kişi için harekete geçildi

İş Dünyası, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda devi konkordato istedi, işsiz kalacak 7 bin kişi için harekete geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Chen Medya :
    eseriniz ile gurur duyun çekirdek aile geçinemiyor bu şekilde binlerce işçi çalıştıran zincir isletmeleri düşünemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Allah yardımcıları olsun, ülkede çoğu sektör zor ayakta duruyor.. faiz ve bankalar esnafın milletin boynuna binmiş vaziyette 0 0 Yanıtla
  • murat atmaca:
    KFC okadar pahali ki,,bu millet nasıl yiyecek.. eskisi kadar dolu değil ama fiyatlar şişkin,, bir vatandaş 0 0 Yanıtla
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