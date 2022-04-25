Gıda fiyatlarındaki yükseliş dövizden değil stokçular yüzünden - Son Dakika
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Gıda fiyatlarındaki yükseliş dövizden değil stokçular yüzünden

25.04.2022 11:02
Gıda fiyatlarındaki yükseliş dövizden değil stokçular yüzünden

Para piyasaları ve yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, gıda fiyatlarındaki artışın stokçular yüzünden olduğunu söyledi.

Para piyasaları ve yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, gıda fiyatlarındaki artışın stokçular yüzünden olduğunu söyledi.

Para piyasaları ve yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, son günlerde gıda fiyatlarında yaşanan artışların sebebinin stokçulardan kaynaklı olduğunu söyledi.

Kur korumalı mevduat hesabı fiyatları dengede tutuyor

Kur korumalı mevduat hesabının devreye girmesiyle, dövizdeki artışın durdurulmasıyla fiyat istikrarının yakalandığını kaydeden Nasuh Özdemir İstanbuli, "Buna rağmen başta gıda olmak üzere birçok üründe anlamsız fiyat artışları devam ediyor. Bir ülkede döviz yükseldiğinde ithal ürünlere zam yapılmak zorunda kalınır ve bu zamlar döviz bazlı olarak görülür. Bunu da geçtiğimiz aylarda yaşadık. Fakat şuan ki fiyat artışlarına baktığımızda dövizde bir yükseliş yok, Türk Lirası'nda bir kayıp yok. Anlamsız bir şekilde gıda başta olmak üzere birçok ürünün fiyatları çıkmış durumda. Bu duruma bakılırsa üretimde de sıkıntı yok. ülkemizde tarım ve hayvancılık yapılmakta. Geriye tek bir şey kalıyor o da stokçuluktur. Bakıyorsunuz 4 kişilik menüye 400 TL hesap ödeten bir yiyecek şirketi, hükümeti ve ülkesini eleştiren reklam hazırlıyor, 'pes' dedirtiyor. 800 gram eti size 400 TL'ye satan bir restorandan bahsediyoruz. Bence herkes önce kendi kapısının önünü süpürmeli" dedi. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Yatırım, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda fiyatlarındaki yükseliş dövizden değil stokçular yüzünden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gıda fiyatlarındaki yükseliş dövizden değil stokçular yüzünden - Son Dakika
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