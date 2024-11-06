Gıda hilecilerine karşı yeni önlem! - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda hilecilerine karşı yeni önlem!

Gıda işletmeleri için yeni bir düzenleme geliyor. Artık tüm gıda işletmelerinde karekod uygulaması zorunlu hale getirilecek. Bu uygulama sayesinde, tüketiciler gıda ürünlerinin detaylı bilgilerine ulaşabilecekler. 2025'te zorunlu olacak uygulama, gıda güvenliğini artırmayı ve tüketicilerin bilinçlenmesini hedefliyor.

06.11.2024 14:43
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda işletmelerinde karekod uygulamasının 2025 yılında zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Yumaklı, 2024 yılı Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin gıda denetimine ulaşıldığını belirtti. Geçmişte taklit ve tağşiş yapılan gıdaların periyodik aralıklarla kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Yumaklı, artık bu bilgilerin elektronik ortamda anlık olarak tüketicilerle paylaşıldığını aktardı.

UYGULAMA 2025'TE ZORUNLU OLACAK

Gıda işletmelerinin denetim durumunun da tüketiciler tarafından takip edilebileceğini vurgulayan Yumaklı, devreye soktukları karekod uygulamasının 2025 yılından itibaren zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişim hakkını koruyacaklarını ve insan sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

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