Gıda kontrol ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ramazan Bayramı öncesinde 320 gıda kontrol görevlisince, Ankara'da 25 ilçede unlu mamuller başta olmak üzere tatlı, şekerleme gibi ürün gruplarında yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının halkın güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yaygınlaştırıldı.

Başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde, ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddeleri, taklit, tağşiş ve hijyenik şartlara uygunluğu gibi konulara odaklanılıyor.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde denetimler yapıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da 25 ilçede 320 gıda kontrol görevlimizle gıda üretim ve satış yerlerinde denetim yapıyoruz. Özellikle bayram öncesi tüketimi artan unlu mamuller başta olmak üzere tatlı, şekerleme, lokum, kuruyemiş gibi ürün gruplarında yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştiriyoruz."

7 bin 500 denetim yapıldı

Korkmaz, merdiven altı üretim yapan yerlerde gıda satışına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ruhsatsız, işletme kayıt ve onay belgesi olmayan yerlerde ürün satışına müsaade etmeyeceğiz. Bu konularla ilgili vatandaşımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırsa Bakanlığın 'ALO 174' hattına veya doğrudan il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat edebilir. En iyi denetçi tüketicidir." diye konuştu.

Yıl içinde yaklaşık 32 bin 500 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Korkmaz, 1750 olumsuzluk tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Korkmaz, işletmelerin bir kısmına eksiklerini tamamlamaları için süre verdiklerini belirterek, "Bir kısmına da idari yaptırım uygulandı. Bu yıl içinde işletmelere yaklaşık 5 milyon lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ramazan ayı içinde de 7 bin 500 denetim gerçekleştirdik ve 1000 olumsuzluk tespit ettik. Yıl boyunca gıda güvenilirliği konusunda denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, beraberindeki gıda kontrol ekipleriyle birlikte Pursaklar'da unlu mamul üretimi gerçekleştirilen bir süpermarkette denetimde bulundu.

Ürünlerden numune alındığını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hangi maddelerin üretim sürecine dahil edildiğine ilişkin denetimler yapıldı. Ürünlerin etiket bilgileri kontrol edildi. İşletmede hijyen noktasında büyük bir problem olmadığını gördük. Sadece bazı tadilatların yapılması gerekiyor. Bazı ürünlerin de etiket bilgileri yazmıyor. Bununla ilgili iş yeri sahibine 15 günlük süre vereceğiz. Ekiplerimiz gelip yeniden kontrol edecekler. Yaş pastadan alınan numunenin de laboratuvarlarda analizi yapılacak. Eğer Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık görülürse 41 bin liralık ceza kesilecek. Bayramda da nöbetçi ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek."