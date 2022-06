Gıda Kurtarma Derneği: Türkiye'de de Her Yıl 19 Milyon Ton Gıda Sofralara Ulaşmadan Çöpe Gidiyor

Gıda Kurtarma Derneği, Türkiye'de de her yıl 19 milyon ton gıdanın sofralara ulaşmadan çöpe gittiğine dikkat çekerek, "4 kişilik bir çekirdek aile, her yıl 2 asgari ücreti, fark etmeden çöpe atıyor" tespitini paylaştı.

Gıda Kurtarma Derneği'ndan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük iki probleminin açlık ve gıda israfı olduğu belirtildi. Açıklamada, bu iki sorunun aynı zamanda birbirinin çözümü niteliğini taşıdığı vurgulandı. Dünyada her 3 gıdadan birinin tüketilemeden çöpe atıldığının belirtildiği açıklamada, bu miktarla dünya üzerinde açlıkla savaşan 821 milyon insan doyabileceğine dikkat çekildi. Derneğin açıklaması şöyle:

"HER YIL 19 MİLYON TON GIDA SOFRALARA ULAŞAMADAN KAYBEDİLİYOR: Rakamlar Türkiye'de de endişe verici boyutta, çünkü her yıl 19 milyon ton gıda sofralarımıza ulaşamadan kaybediliyor. Gıdalar tabağımıza gelene kadar yüzde 50 kayba uğruyor. Kişi başına oluşan gıda atığımız ise 93 kiloya ulaşırken, 1 kg gıdanın maliyeti 22 lira. Yani 4 kişilik bir çekirdek aile her yıl 2 asgari ücreti fark etmeden çöpe atıyor.

YILDA 555 MİLYAR LİRA EKONOMİYE KAZANDIRMAK MÜMKÜN: Üretim ve tedarik zincirinde de kayıplar endişe verici boyutta. Tarlalarda dalında kalan gıdalardan, işletmelerde doğru atık yönetimi yapılamadığı için oluşan maddi kayıplar toplandığında ekonomimiz 555 milyar lira zarara uğruyor. Toplumun her kesiminin gıda kayıpları ve israfı konusunda bilinçlenmesi ve çözümlere ortak edilmesi, gıdayı birlikte savunması soframızdaki tüm açlık ve geçim sıkıntılarını hafifletebiliriz.

TÜRKİYE'DEKİ GIDA BANKACILIĞI KAPASİTESİ 5 YILDA 30 KAT BÜYÜDÜ: Gıda Kurtarma Derneği, Gıda Bankacılığı ve Sosyal Market konseptini, dünyadaki uygulamalardan da faydalanarak geliştirdi. 5 yılda Türkiye'deki gıda bankacılığı kapasitesini 30 kat büyüdü. Fazla Gıda (fazlagida com) bağış platformunda oluşan günlük ortalama 600 bağış ilanı, Gıda Kurtarma Derneği'nin 47 ilde bulunan 100'ü aşkın gıda bankası ağına yönlendiriliyor. Böylece, Türkiye'de düzenli olarak 1 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine kurtarılan gıdalar ulaşıyor."

"35 BİN TONU AŞAN TÜKETİLEBİLİR GIDA KURTARILDI"

Gıda Kurtarma Derneği, bu yıl mayıs ayında 100 bininci bağışını gerçekleştirdi. Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci, "Yüz bin bağışımızla 35 bin tonu aşan tüketilebilir gıdayı kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Oysa bu gıdalar kurtarılmasa, çok daha büyük maliyetlerle çöp yakma tesislerine gidecek ve sofralara ulaşamayacaktı" bilgisini paylaştı.

FİRMALAR GIDA BAĞIŞIYLA VERGİ AVANTAJLARINDAN DA YARARLANIYOR

Fazla Gıda, firmaların bütüncül atık yönetimini yapan bir teknoloji girişimi, kurduğu atık yönetimi sisteminde bugün 79 firma var. Bu kurumlar, atık yönetiminden tasarruf sağlarken aynı zamanda yaptıkları gıda bağışıyla vergi avantajlarından da yararlanıyor.