Gıda ve şeker sektörüne nitelikli iş gücü kazandıracak meslek standartları yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda ve şeker sektörüne nitelikli iş gücü kazandıracak meslek standartları yürürlüğe girdi

Gıda ve şeker sektörüne nitelikli iş gücü kazandıracak meslek standartları yürürlüğe girdi

24 Mart 2025 tarihli ve 32851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/1) ile pancardan şeker üretimi alanında dört yeni ulusal meslek standardı yürürlüğe girmiştir.

16.04.2025 18:25
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24 Mart 2025 tarihli ve 32851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/1) ile pancardan şeker üretimi alanında dört yeni ulusal meslek standardı yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu standartlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. iş birliğiyle hazırlanmış, ilgili sektör komitelerinin onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Yeni yürürlüğe giren bu standartlar; Şeker Pancarı Bıçakçısı (Seviye 4), Şeker Pancarından Ham Şerbet Üretim Operatörü (Seviye 4), Şeker Pancarından Koyu Şerbet Üretim Operatörü (Seviye 4) ve Şeker Pancarı Ham Şerbet Filtrecisi (Seviye 4) mesleklerini kapsamaktadır.

Bu önemli gelişme, sadece şeker üretimi sektöründe değil, genel olarak sanayimizde nitelikli iş gücünün artırılması, verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve uluslararası rekabet gücü gibi temel alanlarda ciddi katkılar sağlayacaktır. Mesleki yeterlilik açısından bu standartlar, pancardan şeker üretimi alanındaki çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem mevcut çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenebilmekte hem de yeni işe alımlarda daha nitelikli insan kaynağı temin edilmektedir. Aynı zamanda, mesleki eğitim kurumlarına içerik oluşturmak açısından da yol gösterici olan bu standartlar, sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verilmesine olanak tanımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden de bu standartlar büyük önem taşımaktadır. Üretim süreçlerinde karşılaşılan fiziksel ve kimyasal riskler göz önünde bulundurularak, alınması gereken önlemler detaylı şekilde açıklanmıştır. Bu da çalışan sağlığını korumanın yanı sıra, işverenlerin yükümlülüklerini sistemli bir biçimde yerine getirmelerini sağlamaktadır. Kalite ve verimlilik alanında, standartların uygulanması üretim süreçlerinin daha bilinçli ve kontrollü yürütülmesine katkı sunmaktadır. Süreç boyunca hata oranlarının azalması, makinelerin etkin kullanımı ve kalite bilincinin artmasıyla birlikte hem iç pazarda hem de dış pazarda ürünlerin rekabet gücü yükselecektir.

İstihdam ve kariyer gelişimi açısından bu standartlar, çalışanların mesleklerine dair net bir gelişim yolu izlemelerine olanak tanımakta, kariyer basamaklarını daha planlı şekilde tırmanmalarına imkân sunmaktadır. Bu durum iş gücü piyasasında kalitenin yükselmesini sağlarken, işverenlerin de nitelikli personele daha hızlı ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Ulusal standartlara sahip olmak, aynı zamanda Türk şeker endüstrisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşmasını da desteklemektedir. Belgelendirilmiş iş gücü ve kaliteli üretim süreçleri, sektörümüzü dış pazarlarda daha görünür ve tercih edilir hale getirecektir. Bu durum, ihracat kapasitesinin artırılmasına ve yabancı yatırımcılar için güvenilir bir iş ortamı oluşturulmasına da katkı sunacaktır.

Ayrıca, sendikamız gıda sektöründe, özellikle et işleme alanlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme kuruluşudur. Yayımlanan bu yeni meslek standartlarının ardından, pancardan şeker üretimi alanına özgü ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi süreci de tamamlanacaktır. Bu kapsamda, MYK belgesi verilmesine olanak sağlayacak altyapı sendikamız tarafından hazırlanmıştır. Sürecin devamında, pancar şekeri imalatında görev yapan tüm çalışanların kendi meslek tanımlarına uygun şekilde belge almaları sağlanacak; doğru, güvenilir ve geçerli belgelendirme uygulamalarının hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası olarak, sektörümüzün ihtiyaçlarına duyarlı ve çalışanlarımızın haklarını önceleyen anlayışla, ulusal yeterlilik ve belgelendirme çalışmalarında öncü olmaya devam edeceğiz. Saygılarımla

İsa Gök-Genel Başkan

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