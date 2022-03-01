Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor

01.03.2022 12:35
Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor

Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle otomobil sahipleri araçlarının bakım ve onarımına daha fazla önem gösterince Giresun'daki sanayi esnafının da yüzü gülüyor.

Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle otomobil sahipleri araçlarının bakım ve onarımına daha fazla önem gösterince Giresun'daki sanayi esnafının da yüzü gülüyor.

Sıfır araç piyasasının yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobillerin de değeri arttı. Araç sahipleri ise araçlarını satıp sıfır otomobil almak yerine araçlarının bakımını yaptırarak uzun süre kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Giresun'un Bulancak Sanayi Sitesi esnaflarından Rıfkı Pekdemir, müşterilerin sıfır araç alamadığı için 2. el araca talebin yoğun olduğunu ancak bu sefer de yedek parçaların pahalandığını belirterek, "Müşterilerimizin 2. el otomobillere olan ilgisi bizi olumlu etkiledi. Sıfır araba almayanlar servise değil de sanayiye gelmeyi tercih ediyor. Bakım ve tamirlerini bize yaptırıyorlar. müşterilerimiz sıfır araç alamıyor durum böyle olunca 2. el araca yöneliyor, talep fazla olunca da arabaların yedek parçaları pahalanıyor. Bu da hurda araçların değerlenmesine neden oluyor" dedi.

Hurdaya ayrılması düşünülen araçlar dahi sanayide bakıma alınıyor

Bulancak Sanayi Sitesinde 20 yılı aşkın zamandır mekanik ustası Fatih Karahasan ise "Sıfır araç piyasasının uygun olduğu zamanlarda vatandaşlar sıfır araç alıyordu. 2020'den sonra vatandaşlar 2. el araca yöneldiler her geçen gün fiyatlar artıyor. Sıfır araçlar piyasada yok denilecek kadar az durumda o yüzden vatandaşlar 2. el araçlara yöneldi ve kendi araçlarını tamir ettiriyorlar, bir müşterim Anadolu vardı kullanmıyordu, atıf haldeydi araç fiyatları pahalanınca yaptırmaya geldi" diye konuştu. - GİRESUN

Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor
Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor
Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor
Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor
Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor

YORUMLAR
500
Batı'nın Moskova'ya yaptırımları genişlerken Volvo Rusya'ya araç sevkiyatını askıya aldı Batı'nın Moskova'ya yaptırımları genişlerken Volvo Rusya'ya araç sevkiyatını askıya aldı PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA

Bulancak, Otomobil, Giresun, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:45:33. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da sanayi esnafının yüzünü 2. el araçlar güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement