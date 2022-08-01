Giresun haber: Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi - Son Dakika
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Giresun haber: Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi

01.08.2022 15:05
Giresun haber: Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi

Giresun haberine göre Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, TMO'nun Giresun kalite fındığına 53 lira alım fiyatı uygulayacak olmasının üreticileri memnun ettiğini bildirdi.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, TMO'nun Giresun kalite fındığına 53 lira alım fiyatı uygulayacak olmasının üreticileri memnun ettiğini bildirdi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofisin bugün, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, levant kalite için 52 lira ve sivri kalite için 51 lira olacağı yönünde duyuru yaptığını belirtti.

Ofisin alımlarına 22 Ağustos'ta başlanacağını ifade eden Şahin, yeni hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı olması temennisi de dile getirdi.

Uyguladığı alım ve fiyat politikaları sayesinde TMO'nun fındık piyasasında önemli bir rol aktör haline geldiğine işaret eden Şahin, kurumun sadece belli bölgelerde değil tüm ilçelerde alım noktaları oluşturulmasını istediklerini aktardı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da, üreticileri memnun eden bir fiyat açıklamasından dolayı da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Giresun Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Ercan Ayhan ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından açıklanan 54 liralık ortalama fiyatın çiftçiler kadar esnaf kesimini de mutlu ettiğini söyledi.

Ayhan, bölge ekonomisinin en önemli kaleminin fındık ürünü olduğuna işaret ederek, şunları belirtti:

"Hasadın başlamasıyla birlikte toplanan fındıklar pazara inecek ve ilin ekonomisinin de sıcak para girişi sağlanacak. Bu da ekonominin canlanmasına, esnafımızın rahat bir nefes almasına vesile olacaktır. Ben Giresun esnafımız adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladığı fındık fiyatından dolayı teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
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Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun haber: Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi - Son Dakika

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