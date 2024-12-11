Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nde yeni yönetim belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nde yeni yönetim belli oldu

Girişimci ve Yöneticiler Derneği\'nde yeni yönetim belli oldu

Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nin (GYD) olağan genel kurulu, dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulda yapılan seçimlerde İbrahim Anıl Taşdemir, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Taşdemir, böylece dernekteki liderlik görevini bir dönem daha sürdürecek.

11.12.2024 10:53
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Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nin (GYD) olağan genel kurulu gerçekleştirildi.Genel kurulda yapılan seçimlerde İbrahim Anıl Taşdemir, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

Olağan genel kurul sonrası bir konuşma yapan Taşdemir, dernek üyelerine duyduğu minnettarlığı dile getirerek, "Bana ve ekibime duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Birlikte çalışarak hem derneğimizin hem de ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Girişimci ve Yöneticiler Derneği, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, iş dünyasında fark yaratacak liderlerin yetiştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluşundan bu yana girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen dernek, hem bireysel girişimciler hem de kurumsal temsilciler için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Dernek olarak, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumların kalkınmasında girişimciliğin kilit rol oynadığına inanıyoruz. İnovasyona dayalı çözümler üreten girişimcilerle, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal sorunların çözümüne de katkı sağlayacağız. Girişimci ve Yöneticiler Derneği de bu anlayışla, hem bireysel hem de toplumsal dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor" dedi.

Taşdemir, yeni dönemde özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi, inovasyona dayalı projelerin artırılması ve uluslararası iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi konularına odaklanacaklarını belirtti.

GYD üyeleri, genel kurulda alınan kararlarla derneğin hedeflerini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Toplantı sonunda dernek üyeleri, yeni dönem projeleri ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nde yeni yönetim belli oldu

GYD Yeni Yönetim Listesi şu şekilde;

Genel Başkan: İbrahim Anıl Taşdemir

Başkan Yardımcısı: Onur Yumuşak

Başkan Yardımcısı: Filiz Akkaş

Genel Sekreter: Durul Türkmen

Sayman: Serkan Tatar

Yk. Üyesi: Rana Berber

Yk. Üyesi: Oğuzhan Taşdemir

Yk. Üyesi: Umut Çelik

Yk. Üyesi: Senem Kıran

Yk. Üyesi: Ömer Başar

Yk. Üyesi: Nevzat Aktaş

Yedek. Yk. Üyesi: Fatih Ataç

Yedek. Yk. Üyesi: Halil Taşdemir

Yedek. Yk. Üyesi: Nevzat Bardakçı

Yedek. Yk. Üyesi: Mehmet Ruchan Eker

Yedek. Yk. Üyesi: Muhammet Ali Köprü

Yedek. Yk. Üyesi: Haluk Arslantaş

Yedek. Yk. Üyesi: Aslan Aslan

İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nde yeni yönetim belli oldu - Son Dakika

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