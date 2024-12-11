Girişimci ve Yöneticiler Derneği\'nde yeni yönetim belli oldu

Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nin (GYD) olağan genel kurulu gerçekleştirildi.Genel kurulda yapılan seçimlerde İbrahim Anıl Taşdemir, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.
Olağan genel kurul sonrası bir konuşma yapan Taşdemir, dernek üyelerine duyduğu minnettarlığı dile getirerek, "Bana ve ekibime duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Birlikte çalışarak hem derneğimizin hem de ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Girişimci ve Yöneticiler Derneği, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, iş dünyasında fark yaratacak liderlerin yetiştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluşundan bu yana girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen dernek, hem bireysel girişimciler hem de kurumsal temsilciler için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Dernek olarak, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumların kalkınmasında girişimciliğin kilit rol oynadığına inanıyoruz. İnovasyona dayalı çözümler üreten girişimcilerle, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal sorunların çözümüne de katkı sağlayacağız. Girişimci ve Yöneticiler Derneği de bu anlayışla, hem bireysel hem de toplumsal dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor" dedi.
Taşdemir, yeni dönemde özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi, inovasyona dayalı projelerin artırılması ve uluslararası iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi konularına odaklanacaklarını belirtti.
GYD üyeleri, genel kurulda alınan kararlarla derneğin hedeflerini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Toplantı sonunda dernek üyeleri, yeni dönem projeleri ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
GYD Yeni Yönetim Listesi şu şekilde;
Genel Başkan: İbrahim Anıl Taşdemir
Başkan Yardımcısı: Onur Yumuşak
Başkan Yardımcısı: Filiz Akkaş
Genel Sekreter: Durul Türkmen
Sayman: Serkan Tatar
Yk. Üyesi: Rana Berber
Yk. Üyesi: Oğuzhan Taşdemir
Yk. Üyesi: Umut Çelik
Yk. Üyesi: Senem Kıran
Yk. Üyesi: Ömer Başar
Yk. Üyesi: Nevzat Aktaş
Yedek. Yk. Üyesi: Fatih Ataç
Yedek. Yk. Üyesi: Halil Taşdemir
Yedek. Yk. Üyesi: Nevzat Bardakçı
Yedek. Yk. Üyesi: Mehmet Ruchan Eker
Yedek. Yk. Üyesi: Muhammet Ali Köprü
Yedek. Yk. Üyesi: Haluk Arslantaş
Yedek. Yk. Üyesi: Aslan Aslan
Son Dakika › Ekonomi › Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nde yeni yönetim belli oldu - Son Dakika
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