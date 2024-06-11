Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 13 Haziran'da Gerçekleşecek! - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 13 Haziran'da Gerçekleşecek!

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 13 Haziran\'da Gerçekleşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tech İstanbul ile Bütünleşik Pazarlama ve İş - Ekonomi Mecrası Branding Türkiye'nin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliği 13 Haziran 2024 tarihinde ekosistem paydaşlarını buluşturmaya hazırlanıyor!

11.06.2024 09:31  Güncelleme: 09:39
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Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 13 Haziran'da gerçekleşecek!

Girişimcilik odaklı podcast serisi ve kitap olarak Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp 2023'te yayınlanan Girişimcilerin Büyük Hataları, 2024 yılında Branding Türkiye ve Tech İstanbul partnerliğiyle etkinlik serisi olarak ekosistemle buluşuyor. Toplamda 12 etkinlikten oluşan serinin her bölümünde bir ana tema odağında konferans, panel ve girişim sunumu olacak. Etkinliğin son kısmındaki serbest networking aşamasında ise katılımcılar etkinliğe katılan ekosistem paydaşlarıyla tanışma ve iş birliği yapma fırsatı bulacaklar.

Nasıl Kaydolabilirim?

Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliğine katılmak için İstanbul Senin uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde etkinliğe kaydolabilirsiniz. Uygulamayı mobil cihazınıza indirmek için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Etkinliğe hızlı kaydolmak için aşağıdaki adımları takip edin;

Adım 1: İstanbul Senin mobil uygulamasını indirin ve uygulamaya kaydolun.

Adım 2: Uygulama içerisindeki "İBB Etkinlik" sekmesine tıklayın.

Adım 3: Arama kısmına Girişimcilerin Büyük Hataları yazın. Veya BURADAN direkt etkinlik sayfasını ziyaret edip etkinliğe ücretsiz kaydolabilirsiniz.

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 13 Haziran'da Gerçekleşecek!


Program:

Konferans, Panel, Girişim Sunumu ve Networking olmak üzere 4 kısımdan oluşan etkinliğin programı şöyle;

Bölüm 1: Konferans - Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye - Founder)

Bölüm 2: Panel - Gökhan Çam (PardonApp - Kurucu) & Moderatör

Bölüm 3: Girişim Sunumu - Ali Osman Yalçın (Yeşilbağ - Kurucu Ortak)

Bölüm 4: Networking

Etkinlik Detayları

Gerek içerik gerekse konsept açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliğine dair detaylar şöyle;

Organizasyon : Branding Türkiye & Tech İstanbul

Tarih/ Saat : 13 Haziran 2024/ 18:30

Mekan : Tech İstanbul - Şişhane Lokasyonu

Adres: Şişhane Metro İstasyonu (Vergi Dairesi Girişi, -1. Kat) Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No: 125 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ücret: Etkinlik ücretsizdir.

Kayıt zorunludur.

Kontenjan sınırlıdır.

Destekçiler

Tech İstanbul ve Branding Türkiye partnerliğiyle hazırlanan Girişimcilerin Büyük Hataları - Pollyannacılık etkinliğini destekleyen medya kuruluşları şöyle; Bundle, Haberler.com, SonDakika.com, Techinside, Medya Takip Merkezi, Arpanet Media, Franchise Market Türkiye, Medya Bilgi Rehberi, Kurumsal İletişim 2.0, Technologic, Teleskop.app, TeknoTalk, StartupTeknoloji, Haber Galerisi, Korvo, Startup Gazetesi ve Hani Kurumsaldık.

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 13 Haziran'da Gerçekleşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 13 Haziran'da Gerçekleşecek! - Son Dakika

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