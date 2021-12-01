TOBB ve Beko girişimci kadınların yanında olmayı sürdürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 12'nci durağı Antalya oldu.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, proje kadınların iş hayatında güçlenmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun tüm Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşma hedefiyle hayata geçiyor.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren online eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun 12'ncisi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun yanı sıra, TOBB 1. Bölge Batı Akdeniz Temsilcisi ve TOBB Antalya KGK Başkanı Serap Kocaoğlu, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

-"Girişimin Kadın Kahramanları Projesi ile birçok kadının hayatına dokunacağız"

Açıklamada programda yaptığı konuşmaya yer verilen TOBB Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedefledikleri Girişimin Kadın Kahramanları Projesi ile birçok kadının hayatına dokunacaklarını belirterek, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verilecek online eğitimler ile işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olacağız. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayan, ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatan, toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendiren her türlü proje bizler için çok önemli ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

Salgın dönemi sonrasında kadınların iş gücüne dönmesinde azalma olacağına ifade eden Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizlerin bu durumu kabul etmesi mümkün değil. Yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark yarattığını ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle kadınların girişimcilik ve yöneticilik yönlerini güçlendirmek, kadın-erkek eşitsizliğini azaltarak daha paylaşımcı bir ekonomik büyüme sağlamanın en önemli yollarından biri. Kadın girişimciliğinin sadece bir cinsiyet meselesi değil; aynı zamanda bir kalkınma, eşitlik ve ekonomik gelişim fırsatı olduğuna inanıyorum. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak amacımız ülke geneline yayacağımız eğitimlerle kadınlara birçok alanda eğitim vermek ve kadınları her alanda desteklemek. Mevcut girişimcilerin korunması ve sürdürülebilmesi ile ancak kadın girişimci sayısını artırabiliriz. Bu nedenle var olan kadın girişimcilere koçluk desteği sağlamayı çok önemsiyoruz."

-"Kadın bayi sayımızı 29 ilde 61 bayi ve 69 mağazaya yükselttik"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirterek, kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Antalya'da 37 bayi ve 52 mağaza ile var olduklarını belirten Ebiçlioğlu, burada 8 kadın bayiye sahip olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Ebiçlioğlu, Beko 100 Kadın Bayi Projesi ile kadın işi erkek işi ayrımını ortadan kaldırarak klişeleşmiş toplumsal tabuların önünde durduklarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eylül ayında başladığımız roadshow kapsamında Erzurum'dan Ankara'ya, Şanlıurfa'dan Aydın'a, Nevşehir'den Gaziantep'e kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilerle bir araya geldik. Ne mutlu bize ki, bu buluşmalarımız sayesinde Aksaray'da bir kadın girişimcimiz Beko bayileri arasına katıldı. 12 kadın girişimcimizin süreci devam ediyor. Bugüne kadar 100 Kadın Bayi projemiz sayesinde 3 binin üzerinde rekor bir başvuru aldık. Projeye başlarken, 1.200 Beko bayi içinde 10 kadın bayimiz varken, bu sayı projeyle birlikte 29 ilde 61 kadın bayi ve 69 mağazaya yükseldi. Yeni kadın bayilerimiz sayesinde 163'ü kadın olmak üzere 298 kişiye de istihdam olanağı sağlamış olduk. Umarım bugün bu salonda bulunan girişimci kadınlarımızı da Beko bayisi çatısı altında görebiliriz."

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık'a kadar sırasıyla; Karabük, İzmir, Çanakkale ve Düzce'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.