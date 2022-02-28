GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 16. bölümü yayımlandı - Son Dakika
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GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 16. bölümü yayımlandı

28.02.2022 13:55
GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 16. bölümü yayımlandı

GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 16. bölümü yayımlanırken, yeni bölümde Teyit Eş Kurucusu Gülin Çavuş ile yanlış bilginin üretimi, yayılımı ve sonuçlarına dair pek çok konu ele alındı, doğru bilgiye ulaşmanın önemi konuşuldu.

GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 16. bölümü yayımlanırken, yeni bölümde Teyit Eş Kurucusu Gülin Çavuş ile yanlış bilginin üretimi, yayılımı ve sonuçlarına dair pek çok konu ele alındı, doğru bilgiye ulaşmanın önemi konuşuldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisi hız kesmeden devam ediyor.

Dinleyicileri farklı ve ilgi çekici konulardaki sohbetlerle buluşturan serinin "Doğru Bilginin İzinde" başlıklı yeni bölümünde doğru bilgiye ulaşmanın önemi konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde, Teyit Eş Kurucusu Gülin Çavuş konukluğunda gerçekleşen podcast yayınında, bulunduğumuz bilgi çağında hayatın her alanını etkileyen yanlış bilginin üretimi ve yayılımı ele alınarak, bu bilgilerin sonuçlarına da tarihten örneklerle değinildi.

Gülin Çavuş, doğru bilgiye ulaşmanın süreçlerinden ve yöntemlerinden de bahsetti.

Verilen bilgiye göre, GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

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Çavuş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GittiGidiyor'un 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin 16. bölümü yayımlandı - Son Dakika


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