Ekonomi

Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
12.02.2026 09:30
Türkiye'de faaliyet gösteren bazı global kripto para borsalarının, mevzuata aykırı şekilde Türkçe dil desteği ve reklam faaliyetlerini sürdürmesi yeni erişim engellerini gündeme getirdi. Daha önce benzer gerekçelerle engellenen platformların ardından, sektörde yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de Türkçe dil desteği sunması yasaklandı. Düzenlemede, bu kurala uymayan platformlara erişim engeli uygulanacağı açıkça belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Aralık 2024 tarihinde aralarında MEXC, Huobi, Biconomy, Bitmart, Bitmex, Bitrue, Bitunix, BloFin, BTCC, BTSE, CoinEx, CoinW, FameEX, Hotcoin, HTX, KCEX ve Poloniex'in de bulunduğu çok sayıda global kripto para borsasına erişim engeli getirildi. Engelin gerekçesi olarak, söz konusu platformların Türkçe dil desteğini kaldırmamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "faaliyette bulunanlar" listesinde yer almamalarına rağmen Türkiye'den kullanıcılara hizmet vermeye devam etmeleri gösterildi.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİNDE "KKTC" YÖNTEMİ

Bazı global kripto para borsalarının, düzenlemeleri aşmak amacıyla Türkçe dil desteğini Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik sunduklarını iddia ettikleri görülüyor. Weex adlı global kripto para borsası, internet sitesinde Türkçe dil seçeneğini KKTC'ye yönelik olarak tanımlıyor. Bu sayede kullanıcılar, platformda Türkçe arayüzle özellikle kaldıraçlı işlemlere erişim sağlayabiliyor.

Uzmanlar ise bu yöntemin yeni olmadığını, geçmişte MEXC gibi bazı borsalar tarafından da denendiğini ancak erişim engeli uygulanmasını engellemediğini hatırlatıyor. Mevcut uygulamaların da benzer sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

FENOMENLER ARACILIĞIYLA KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YÖNLENDİRME YAPILIYOR

Global kripto para borsası Weex'in, Türkçe dil desteğini sürdürmenin yanı sıra sosyal medya fenomenleri üzerinden kullanıcıları kaldıraçlı işlemlere yönlendirdiği iddia edildi. Platformun bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediği ve kullanıcılara hediye çekleri dağıttığına yönelik paylaşımlar dikkat çekti. Uzmanlar, söz konusu faaliyetlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında yasaklandığını hatırlatarak, Türkiye'de hizmet sunması yasak olan borsaların bu tür tanıtım ve yönlendirmeler nedeniyle yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, bu tanıtımlarda yer alan fenomenlerin de izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceği ve hukuki sorumluluk doğabileceği ifade ediliyor. Mevzuata göre, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunan kişiler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabiliyor.

