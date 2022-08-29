IAS'den Koreli otomotiv firmasıyla anlaşma

Global teknoloji firması Industrial Application Software (IAS), Güney Kore pazarındaki başarısını sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, IAS Güney Kore, ülkenin en büyük otomotiv parça tedarikçilerinden ILHeung ile anlaştı. Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından oluşan müşteri portföyüne sahip ILHeung, iş süreçlerinin tamamını canias4.0 teknolojileri ile yönetecek. Firma caniasERP'nin yanı sıra canias4.0 IoT Çözümleri'ni de sürecine dahil ederek akıllı fabrika yolculuğunu başlattı.

Güney Kore ve Çin'deki 4 fabrikası, ayrıca Almanya ve Japonya'daki ofisleriyle operasyonlarını sürdüren Güney Koreli otomotiv devi, kullandıkları tüm üçüncü parti çözümleri de devre dışı bırakacaklarını açıkladı.

ILHeung'un Güney Kore'nin Pocheon kentinde bulunan genel merkezinde kick off toplantısı düzenlendi. IAS Ülke Yöneticisi Murat Karslı ve IAS Satış Yöneticisi Lily Ma önderliğinde gerçekleşen toplantıyla yeni iş birliği ilan edildi. Ayrıca, iki firmanın gelecek planları konuşuldu ve projenin yol haritası belirlendi.

"Tüm süreçlerimizi canias4.0 teknolojileri ile yönetmeye başlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ILHeung'ın Genel Müdürü Kim Sang-Han, canias4.0 ile gelecekteki akıllı fabrikaları için önemli bir adım attıklarını belirtti.

İş süreçlerini yönetmek için farklı sistemler kullandıklarını aktaran Kim Sang-Han, şunları kaydetti:

"Tutarlılık, geniş kapsamlı veri analizleri gerçekleştirmek ve doğru raporlamalar alabilmek için üçüncü parti yazılımları devre dışı bırakıp tüm süreçlerimizi canias4.0 teknolojileri ile yönetmeye başlayacağız. Tüm sistemimizi canias4.0'a geçirmeden önce uzun süre yazılımı inceledik. Bu bizim için önemli bir yatırım ve çok dikkatli olmak zorundaydık. Özellikle lojistik ve veri güvenliği konuları bizim için çok önemli. Mevcutta kullandığımız yazılımlar bu ihtiyacımıza cevap veremiyordu. Müşteri memnuniyetimizi artırmak, güncel teknolojiye ayak uydurmak, sürekliliğimizi korumak için dijital dönüşüme ihtiyacımız vardı. Sonuç olarak bu dönüşüm yolculuğuna canias4.0 ile çıkmaya karar verdik. Projenin başarılı olacağını umuyoruz."

Kick off toplantısını yöneten IAS Kore Ülke Yöneticisi Murat Karslı da sektöründe öncü bir şirketle bu projeyi başlatmaktan gurur duyduklarını belirterek, "canias4.0 teknolojileri sayesinde, ILHeung, nihayet, 'akıllı fabrika'ya dijital bir geçiş gerçekleştirecek ve bu projeyi çok yakın bir gelecekte bir başarı hikayesi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.