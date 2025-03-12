GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya: 2025'in ikinci yarısında sanayi ve üretimde hareketliliğin artmasını bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya: 2025'in ikinci yarısında sanayi ve üretimde hareketliliğin artmasını bekliyoruz

GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya: 2025\'in ikinci yarısında sanayi ve üretimde hareketliliğin artmasını bekliyoruz

Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki makroekonomik gelişmeler sanayi sektörünün 2024 yılını durgun geçirmesine sebep oldu. Düşen faiz oranlarıyla birlikte üretimde de hareketliliğin artabileceğini belirten GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini açıkladı.

12.03.2025 13:58  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikasıyla beraber enflasyondaki düşüş de devam ediyor. Enflasyondaki bu düşüşü takiben faiz oranlarında bir düşüş söz konusu. Tüm bu göstergeler doğrultusunda 2025'in ilk yarısında sektörel dinamiklerin zorluk yaratma ihtimaline rağmen, yılın ikinci yarısında telafi fırsatlarının ön plana çıkacağını belirten GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, sanayi sektörüne dair öngörülerini paylaştı.

"Küresel ekonomik koşullar, enerji maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki değişimler üretim sektörüne yön vermeye devam edecek. 2025'in ilk yarısında sektörün çeşitli zorluklarla karşılaşma olasılığı yüksek olsa da yılın ikinci yarısında bu durumu dengeleyecek fırsatlar öne çıkacaktır.

Düşen faiz oranları yatırımları canlandırabilir

Enflasyondaki düşüşle birlikte TCMB'nin de faizin dirimlerine devam etmesini bekliyoruz. Düşen faizler, sanayi sektöründeki yatırımların finansmanında yeni bir pencerenin kısıtlı da olsa açılmasına sebep olabilir. Özellikle makine ve teknoloji yatırımları açısından daha erişilebilir kredi koşullarının oluşması, sanayicilerin yeni projelere yönelmesini destekleyecektir. Bu süreçte, üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlar ve verimliliği artıran makine yatırımları ön plana çıkabilir.

ABD ve AB'deki gelişmeler ihracatçı için belirleyici olacak

Yurt içindeki gelişmeler kadar yurt dışı dinamikleri de oldukça önemli. Özellikle ABD'nin dış ticaret politikaları ve Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol, ihracat yapan sanayicilerimiz için belirleyici olacak. Küresel tedarik zincirindeki değişimler ve yeni ticaret anlaşmaları, Türkiye'nin sanayi ihracatında yeni fırsatlar yaratabilir. Bu noktada, yerli üreticilerin rekabet gücünü artıracak politikaların ve teşvik mekanizmalarının devreye girmesi büyük önem taşıyor.

Tüm bunlar doğrultusunda, özellikle yılın ikinci yarısı itibarıyla sanayi ve üretimde hareketlilik bekliyoruz. Sanayinin canlanmasıyla birlikte takım tezgahları sektöründe de toparlanma yaşanacaktır. Yenilenen talep ve ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla, takım tezgahları alanında daha yüksek sipariş hacmi ve büyüme potansiyeli ortaya çıkacaktır. Bu süreçte, yerli üretimin desteklenmesi ve dijital dönüşüm yatırımlarının hızlanması, sektörün daha sağlam bir büyüme trendine girmesine katkı sağlayacaktır.

"Takım tezgahları pazarının 2025'te yüzde 3 oranında büyümesini bekliyoruz"

Yılın ikinci yarısında iç pazarda sanayi üretiminin hız kazanması ve ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla toplam takım tezgahları pazarının yıllık bazda ortalama yüzde 3 oranında büyümesini bekliyoruz. CNC makineleri ve otomasyon sistemlerine yönelik artan talep, bu büyümede önemli bir rol oynayacak."

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya: 2025'in ikinci yarısında sanayi ve üretimde hareketliliğin artmasını bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm

13:28 Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
13:22 İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:27 Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:07 Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 14:02:13. #7.11#
SON DAKİKA: GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya: 2025'in ikinci yarısında sanayi ve üretimde hareketliliğin artmasını bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.