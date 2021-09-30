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Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

30.09.2021 12:18
Gökçeada seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika Ekonomi


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