Üye Girişi
Gölbaşı Belediyesi 2022 yılı maaş rakamlarını açıkladı: En düşük ücret 5.055 TL - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi 2022 yılı maaş rakamlarını açıkladı: En düşük ücret 5.055 TL

04.02.2022 11:29
Gölbaşı Belediyesi 2022 yılı maaş rakamlarını açıkladı: En düşük ücret 5.055 TL

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye çalışanlarına müjdeyi verdi.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. 2022 yılı ücretlerini açıklayan Başkan Şimşek, 2022 yılı Ocak ayı itibarı ile Gölbaşı Belediyesi'ndeki emekçi çalışma arkadaşlarının alacağı en düşük net ücretin 5.055 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Mesai arkadaşlarının ücretlerinde detaylı bir çalışma ile önemli bir iyileştirme yaptıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Belediyemizde çalışan 1.200 personelimiz var. Biz de imkanlarımız doğrultusunda, vatandaşa hizmet için canını dişine takan kardeşlerimizin yanında olmak için bütçemiz doğrultusunda iyileştirmelerimizi yaptık. Yaklaşık iki aydır üzerinde çalıştığımız bu konu üzerinde vardığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum "dedi.

En düşük belediye çalışanı ücreti 5.055 TL

Göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri tuttuklarını belirten Başkan Şimşek "Bekar, düz personel, yemek ve yakacak dahil, sendika kesintisi yapılmış olarak belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın eline geçecek olan maaş miktarı 5.055 TL olacak " açıklamasında bulundu. Bekar, düz personel, yemek ve yakacak yardımı, her aya tekamül eden ortalama ikramiye tutarı, bayram harçlığı dahil sendika kesintisi sonrası ele geçen maaş ortalaması tutarının ise 5.416 TL olacağını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; bu ücretlere dahil olmayan teknik personel farkları (usta, ustabaşı, şef, amir, şoför, teknisyen, tekniker, mühendis),çocuk yardımları ve öğrenim ödemelerinin personelin durumuna göre yapılacağını ifade etti.

"Çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada belediye çalışanlarına verdiği desteği vurguladı. Ücretlerin işçilerin lehine olmasındaki katkıları nedeniyle BELLAS Genel Müdürü Ali İhsan Tunç'a teşekkür eden Başkan Şimşek "Vatandaşımıza hizmet için gerektiğinde 7 gün 24 saat mesai yapan emekçi kardeşlerimizin daima yanındayız. Onları asla ezdirmeyeceğiz, çalışanlarımıza sahip çıkacağız. Yaptığımız ücret düzenlemesi de bunun göstergesidir. Belediye Başkanı olarak, bugün verdiğimiz bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğu içindeyim" açıklamasında bulundu. - ANKARA

YORUMLAR
500

Gölbaşı Belediyesi, Ankara Gölbaşı, Ramazan Şimşek, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gölbaşı Belediyesi 2022 yılı maaş rakamlarını açıkladı: En düşük ücret 5.055 TL - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:26 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
09:52 Alamadığı parasını meyveye dönüştürerek çaldı!
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:37:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi 2022 yılı maaş rakamlarını açıkladı: En düşük ücret 5.055 TL - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement