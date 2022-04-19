Golda Gıda, çeyrek asrı geride bıraktı - Son Dakika
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Golda Gıda, çeyrek asrı geride bıraktı

19.04.2022 12:52
Golda Gıda, çeyrek asrı geride bıraktı

Çeyrek asrı geride bırakan Golda Gıda AŞ, 25. yıl anısına düzenlenen iftar yemeğinde tedarikçi ve müşterilerini bir araya getirdi.

Çeyrek asrı geride bırakan Golda Gıda AŞ, 25. yıl anısına düzenlenen iftar yemeğinde tedarikçi ve müşterilerini bir araya getirdi.

Bera Holding'den yapılan açıklamaya göre, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde faaliyetlerine devam eden ve gıda sektöründeki başarılarıyla öne çıkan Golda Gıda, tedarikçi ve müşterileri ile iftar yemeğinde buluştu.

Açıklamada programda yaptığı konuşmaya yer verilen Golda Gıda AŞ Genel Müdürü Fatih Doğan, küresel salgın nedeniyle iki yıldır gerçekleştiremedikleri iftar etkinliğini yeniden yapmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Çeyrek asırdır gıda sektöründe hizmet verdiklerine değinen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda Golda ailesiyle meslekte 20. yılını dolduran çok değerli mesai arkadaşlarımız var. 2012'de şirketimiz yıllık 80 milyon TL civarında ciro yapıyordu, bugün ise bu rakam 500 milyon liraya çıktı. O yıl 2025'te 500 milyon lira ciroya ulaşacağız demiştik. Hamdolsun ki 2021-2022'de bu hedeflere ulaştık. Bundan sonra hedeflerimiz günden güne büyüyecektir."

"Golda Gıda'yı hep birlikte asırlık bir çınara dönüştürmek arzusundayız"

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Elvan da Golda Gıda'nın tedarikçi ve müşterileriyle çeyrek asrı geride bıraktığını belirterek, "Grup şirketlerimiz siz değerli iş ortaklarımızın destekleriyle onlarca yılı başarıyla geride bırakarak büyümesi bizlere onur veriyor. Golda Gıda'yı hep birlikte el ele vererek asırlık bir çınara dönüştürmek arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İftarın ardından Golda AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan, Genel Müdür Doğan ve birim müdürleri, tedarikçi firma ve müşteri temsilcilerine 25. yılın anısına plaket takdim etti.

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Kazımkarabekir, Fatih Doğan, Karaman, İftar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Golda Gıda, çeyrek asrı geride bıraktı - Son Dakika


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