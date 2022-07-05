Goodyear'dan Kurban Bayramı'nda yola çıkanlara ipuçları Açıklaması - Son Dakika
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Goodyear'dan Kurban Bayramı'nda yola çıkanlara ipuçları Açıklaması

05.07.2022 16:58
Goodyear'dan Kurban Bayramı'nda yola çıkanlara ipuçları Açıklaması

Goodyear, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir köşesine gerçekleşecek yolculuklarda aracına binmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri derledi.

Goodyear, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir köşesine gerçekleşecek yolculuklarda aracına binmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri derledi.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, yüzbinlerce kişi bayramda sevdiklerine kavuşmak veya tatile gitmek amacıyla yollara çıkacak. Bayram tatiline araçları ile çıkmayı planlayan birçok sürücü, yolculuğa araçlarını yeterli şekilde hazırlamadan ve iyice dinlenmeden başlıyor.

Goodyear'ın güvenli bir yolculuk için sürücülere önerdiği ipucları şöyle:

"Yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarınızı tamamlayın. Gerek duyacağınız her şeyi yanınıza alarak evinizde ayrıldığınızdan emin olun. Aracınızı sürerken sorunları çözmek için yapacağınız stresli telefon görüşmelerinin ya da geri dönmek zorunda kalma olasılığını ortadan kaldırmak için bir seyahat listesi hazırlamanız önem taşımaktadır.

İyi dinlenin, bu hem sürücüler hem de yolcular için geçerli. Özellikle bilmediğiniz yollarda ya da yoğun trafikte uzun bir sürüşün fiziksel olarak ne kadar yorucu olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Sürücüler, sürüş esnasında iyi dinlenmiş ve çevrelerinin tamamen farkında olmalıdırlar. Yorgun olmayan yolcular da araç içerisindeki stresi azaltmakta önemli bir unsurdur. Eşyanızı aracınıza uygun şekilde yükleyin, yolculuk sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz eşyayı, ulaşabileceğiniz, alması en kolay bölümlere yerleştirin.

Aracınızı servise vererek kontrol ettirin. Günümüzde araçlar oldukça güvenilir, ama uzun bir yolculuğun orta yerinde küçük bir sorunun getirdiği bir arıza dahi stresli ve pahalı bir kabusa dönüşebilir. Yola çıkmadan önce lastik dişlerinizi kontrol ettirmeyi sakın unutmayın. Yolculuk öncesi diş derinliği azalmış ve eskimiş lastiklerinizi değiştirmemek, tehlikeli durumlara yol açabilir.

Lastiklerinizi kontrol edin. Lastiklerinizin uygun çalışma koşullarında olduğundan emin olmanız güvenli ve rahat bir yolculuk için büyük önem taşır. Lastiklerinizin mevsime ve yol koşullarına uygun, en doğru lastikler olduğundan emin olun. Yalnızca lastik dişlerinizi yıpranmaya karşı kontrol etmekle kalmayın, (yüklü) aracın ihtiyaçlarını karşılamaya en uygun miktarda, doğru basınçta şişirilmiş olduğundan da emin olun. Aracınız, yolcular ve valizlerle tamamen dolu haldeyse lastik basıncı da artacaktır. Havanın sıcak olması lastiklerdeki hava basıncını artırır. Yolculuk öncesinde lastikleriniz 'soğukken' lastik basıncı kontrol edilmeli ve basınç seviyesi, mutlaka yüklü aracın ağırlığı göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır.

Rotanıza hakim olun. Navigasyon uygulamaları hayatımızı kolaylaştıran çok önemli bir yardımcı unsur. Ama sürüş süresi, gireceğiniz yollar ve muhtemel mola yerleriniz hakkında seyahat öncesi küçük bir araştırma yapmak, stresinizi büyük oranda azaltacaktır."

Yoldayken yapılacaklar

Yoldayken yapılacaklara ilişkin öneriler de şöyle:

"Yolunuzu parçalara ayırın. Tüm yol güvenlik kuruluşları uzun yolların 'tek lokmalık' yollara bölünmesi tavsiyesinde bulunur. Her birkaç saatte bir mola vermek sürücünün dikkatini yoğunlaştırmasına yardımcı olur. Ağır ya da yağlı yemeklerin getirdiği doygunluk (ve yorgunluk) hissinden kaçınmak için hafif öğünler yiyin ve bol bol su için. Aynı şey yolcularınız için de geçerli, ara sıra yürüyüş yapma fırsatı bulmaları hem yolcuları hem de sürücüyü daha mutlu kılacaktır.

Direksiyon başına sırayla geçin. Mümkünse başka bir sürücüyle yola çıkın ve varana kadar sırayla araç sürün. Böylece her bir sürücü mola vermiş olacak ve dikkatlerinin yoğunluğu artacaktır. İkinci bir sürücü, tehlikeli durumlarda yolcu koltuğundan sizi uyararak da yardımcı olabilir. Güvenlik şeritlerini yalnızca kesin ihtiyaç halinde kullanın. Bu şeritler acil durumlar için tasarlanmış olsa da güvenliğinizi garanti altına almaya yetmez. Kamyonlar ve diğer arabalar birkaç metre yakınınızdan rüzgarlarıyla geçerken kendinizi güvenliğe almak için uyarı yeleği giyin, uyarı ışıklarınızı yakın ve herkesi çarpma bariyerinin ardına geçirerek güvenli bir yere alın. Eğer midesi bulanmış ya da ilgi isteyen bir çocuğunuz varsa en iyisi güvenle park edebileceğiniz bir sonraki benzin istasyonuna kadar yola devam etmek olacaktır.

Durma mesafenizi ayarlayın. Aracın tamamıyla eşya yüklü olması manevra kabiliyetini etkiler ve buna alışması da zaman alır. Ayrıca, tüm aileyle ve çok sayıda bavulla seyahat ettiğinizde dikkatinizi dağıtan daha fazla şey olacak, görüşünüz azalacak ve daha uzun bir durma mesafesi gerekecektir. Bu hususları aklınızda bulundurun. Gözünüzü yoldan ayırmayın. Aileleriyle seyahat edenler, özellikle de arka koltukta çocukları oturuyorsa gözünü yoldan ayırmadığına emin olmalıdır. Bir araba, 100 kilometre/saat hızında giderken saniyede yaklaşık 30 metre yol alır. Üç saniyeliğine arkanıza dönüp çocuklarınıza bakmanız ciddi sonuçlara neden olabilir. Evcil hayvanınızla seyahat ediyorsanız evcil hayvanların araba içinde serbestçe gezinmesine asla izin verilmemelidir. Emniyet kemeri ya da iyi havalandırılan bir kafesle güvenliklerini sağlayın."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Goodyear, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Goodyear'dan Kurban Bayramı'nda yola çıkanlara ipuçları Açıklaması - Son Dakika

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