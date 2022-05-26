Goodyear'den yüksek performanslı yaz lastiği Eagle Sport 2 - Son Dakika
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Goodyear'den yüksek performanslı yaz lastiği Eagle Sport 2

26.05.2022 11:19
Goodyear'den yüksek performanslı yaz lastiği Eagle Sport 2

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, yüksek performanslı yaz lastiği Eagle Sport 2'yi pazara sundu.

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, yüksek performanslı yaz lastiği Eagle Sport 2'yi pazara sundu.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, Goodyear Eagle Sport 2'nin yeni teknolojileri, kuru zeminde daha iyi yol tutuş, ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Türkiye'de üretilen Goodyear Eagle Sport 2, tüketicilere uzun kullanım ömrü, yakıt verimliliği ve konfor sunuyor.

Yeni nesil Eagle Sport 2'yi pazara sunan Goodyear, yüksek performanslı yaz lastiği segmentinde portföyünü güçlendiriyor.

Tamamen yenilenmiş tasarımı ve teknolojileri sayesinde kuru ve ıslak zemin performansı ile yakıt tüketimini iyileştirmeyi amaçlayan Goodyear Eagle Sport 2, kendini kanıtlamış bir şampiyonun yeni nesli olarak pazara sunuluyor. Yeni desen, yeni yanak tasarımı, yeni hamur ve yeni karkasa sahip Goodyear Eagle Sport 2 güvenliği elden bırakmıyor. Lastiğin bir önceki nesline göre ıslak zeminde fren mesafesi yüzde 9 kısalırken, yol tutuş ve araç hakimiyeti de yüzde 18 artıyor. Goodyear Eagle Sport 2 Türkiye'de üretiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Goodyear Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen ve hem iç pazara sunulup hem de dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilecek olan Goodyear Eagle Sport 2 ile gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl bu segmentte önemli bir pazar payına sahip olduk. Goodyear Eagle Sport 2 ile bu segmentteki konumumuzu daha da sağlamlaştırıp, pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz."

Açıklamaya göre, Eagle Sport 2, önceki neslini geride bırakan yenilikçi özelliklere sahip. Dry Stability Plus Teknolojisi kesintisiz şekilde uzanan merkez blok ve omuzdaki köprücükler sırt desen bütünlüğünü koruyarak kuru zeminde daha güçlü yol tutuş sağlıyor.

Wet Braking Teknolojisi frenleme sırasında yolla tam uyum sağlayan sırt hamuru, ıslak zeminlerde lastiğin yola daha iyi tutunmasını sağlıyor, fren mesafeleri kısalıyor. Goodyear'ın testlerine göre Eagle Sport 2, ıslak zeminde önceki nesline göre yüzde 9 daha kısa fren mesafesi ve yüzde 18 daha yüksek yol tutuş performansı gösterdi.

Rolling Resistant Pro Technology, güçlendirilmiş karkası ve özel lastik kesiti enerji kayıplarını minimuma indirerek yakıt tasarrufu sağlıyor.Bu önemli inovasyonlarla, hem ıslak zeminde frenleme, hem de yol tutuş yetenekleri sayesinde kullanıcılar için yüksek performans ve araç hakimiyeti sağlayan bir lastik ortaya çıkıyor.

Tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren Eagle Sport 2, lastik satın alırken en çok göz önünde bulundurulan üç kriter olan dayanıklılık, konfor ve performans konusunda iyileştirmeler sunuyor.

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Kaynak: AA

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